Премьер Японии официально объявил о своей отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил о своей отставке. Причиной досрочного ухода политика с поста главы правительства стало обострение у него хронического заболевания.

"В июне мне сообщили о наличии признаков обострения язвенного колита", - рассказал Абэ. По словам политика, он начал принимать лекарство, но в начале августа произошел очередной рецидив. Японский премьер подчеркнул, что отдавал все силы работе. "Для политика самое главное - результат", - резюмировал он, уточнив, что не может оставаться на посту в нынешнем состоянии.

В пятницу днем Абэ посетил штаб правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), где проинформировал руководство политической силы о своем решении. Некоторое время спустя аналогичную новость на внеочередном заседании кабмина он озвучил перед членами правительства.

Напомним, что 17 и 24 августа Синдзо Абэ дважды был в больнице университета Кэйо, где прошел медицинское обследование. После этого в СМИ появились слухи об ухудшении самочувствия руководителя японского кабинета. Так, в начале августа журнал Flash в одном из своих материалов написал, что у Синдзо Абэ в июле была "рвота с кровью". Обозреватели припомнили, что японский премьер в июне приезжал в это же медучреждение, а столь частные визиты к врачам явно указывают на обострение у него хронического заболевания. Некоторые издания пояснили, что Абэ давно страдает от язвенного колита.

В 2007 году Синдзо Абэ уже уходил с поста премьер-министра из-за аналогичных проблем со здоровьем. Однако тогда врачи с помощью новейших лекарств смогли в сжатые сроки поставить его на ноги. В результате в декабре 2012 года Абэ повторно возглавил правительство, а августе этого года вышел на первое место в стране по непрерывной длительности нахождения на посту премьер-министра. На 24 августа срок его нахождения в должности составил 2799 дней.

Многие с сожалением восприняли отставку Синдзо Абэ. Экс-министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что произошедшее стало для всех большой неожиданностью. Губернатор Токио Юрико Коикэ, в свою очередь, выразила сожаление в связи с уходом Абэ. Вместе с главой японского правительства она приложила немало усилий для подготовки проведения в японской столице Летней Олимпиады-2020. Между тем из-за пандемии коронавируса соревнования пришлось отложить на год. Некоторые аналитики считают, что организация Игр и в 2021 году будет yнаходиться под угрозой.

В ближайшее время в Японии развернется борьба за премьерское кресло. Среди вероятных преемников Абэ журналисты называют несколько имен местных политических тяжеловесов. Наибольшие шансы возглавить правительство имеют генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, министр обороны Таро Коно и глава политсовета ЛДП, экс-руководитель японского внешнеполитического ведомства Фумио Кисида. За власть также поборется бывший генсек кабинета министров Японии Сигэру Исиба, который является давним противником Абэ и критиком курса действующего премьера. По результатам опросов общественного мнения, именно Исиба пользуется наибольшей поддержкой населения.

Очевидно, что уход с поста Синдзо Абэ отразится на развитии отношений Токио и Москвы. Японский премьер был лично заинтересован в активизации диалога с РФ и выстраивании доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным. Абэ неоднократно заявлял, что собирается заключить мирный договор с Россией и урегулировать все имеющиеся между странами разногласия. В последнее время на фоне распространения COVID-19 наблюдалось снижение динамики развития российско-японских контактов. Строить прогнозы пока преждевременно, тем не менее, в японском политическом истеблишменте будет крайне сложно найти нацеленного на нестандартный подход к диалогу с Москвой политика.