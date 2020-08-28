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28.08.2020 22:55
Рубрика: Общество

Профессора РАН обсудят ситуацию вокруг Курчатовского института

Текст: Юрий Медведев

Координационный совет профессоров РАН, куда входят ведущие молодые российские ученые, обратились к президенту академии Александру Сергееву с предложением провести внеочередное заседание президиума РАН. Ученые обеспокоены ситуацией, которая возникла в связи с подготовленным Минобрнауки проектом постановления правительства. В нем предлагается полностью освободить Курчатовский институт от обязанности проводить в РАН экспертизу проектов тематики научных исследований и научных отчетов.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Курчатовский институт предложили полностью освободить от экспертизы РАН

Также Минобрнауки предлагает дать право подведомственным правительству научным организациям и вузам (среди вузов это, в частности, МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС) соглашаться на научное и научно-методическое руководство со стороны РАН или отказываться от него. Даже если они дадут "добро" Академии, все равно ее заключения будут носить лишь рекомендательный характер.

В своем обращении к президенту РАН молодые ученые отмечают, что такой проект вызывает большое беспокойство. Они пишут, что "принятие этого постановления сведет на нет все усилия РАН по выработке единой научной политики и правил экспертизы научных исследований в России. Выделение отдельных организаций, особенно крупных научных центров, в особую категорию, не подлежащую квалифицированной и компетентной экспертизе, несет в себе опасность появления сомнительных с научной точки зрения проектов, бесконтрольного расходования бюджетных средств, рисков возрастания коррупционной составляющей и противоречит главной стратегической задаче российской науки по достижению академического лидерства и обеспечению результатов мирового уровня. Кроме того, это представляет прямую угрозу для сохранения статуса РАН как главного органа страны, осуществляющего экспертизу и прогнозирование научной деятельности".

Внеочередное заседание президиума РАН, которое рассмотрит это обращение молодых учёных, намечено на 2 сентября.

Общество Наука Наука и образование РАН

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