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28.08.2020 08:15
Рубрика: Экономика

Производители просят не маркировать мороженое весом до 100 граммов

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Производители мороженого обратились в Минсельхоз с просьбой освободить продукцию весом до 100 граммов от обязательной маркировки. Об этом сообщают "Известия", со ссылкой на производителей холодного лакомства.

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Согласно заявлению производителей, если не отменить данную маркировку, то компаниям-производителям либо придется нести убытки, либо сокращать ассортимент и повышать цены. C инициативой исключить продукцию с небольшим весом из под обязательной маркировки к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву обратилась компания "Юнилевер", позицию которой поддержали в Союзе мороженщиков.

Согласно проекту постановления правительства, подготовленному Минпромторгом, мороженое попадает под обязательную маркировку с 20 января 2021 года. Стоимость маркировки единицы товара, например для обуви, составляет 50 копеек, без учета приобретения специального оборудования.

Оператор маркировки ЦРПТ мнение, которого приводится в материале, считает, что для крупных производителей внедрение этой процедуры может быть сопоставимо с плановыми инвестициями в бизнес.

"Маркировка потребительских товаров призвана минимизировать долю нелегальной продукции на рынке. Идентификация позволяет отслеживать товары в производстве и в обороте, оставляя в продаже лишь легальные", - поясняют в ЦРПТ выгоду от маркировки.

В свою очередь, производители мороженого отмечают, что 80% ассортимента - это продукция весом не более 100 граммов, с "предельно низкой нормой прибыли: 90% рынка приходится на товар стоимостью не выше 70 рублей, а уровень контрафакта в отрасли сравним с погрешностью.

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