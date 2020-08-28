Разработан проект плана гармонизации законов стран ЕАЭС в нефтяной сфере

"Дорожную карту" по гармонизации законодательств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в нефтяной сфере примут до конца 2020 года. Проект документа обсудили на заседании Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Планируется, что план будет утвержден до конца 2020 года.

Гармонизация законов позволит участникам Союза применять единые принципы торговли нефтью и нефтепродуктам, используя общий тариф для транспортировки нефти.

"Формирование общих нефтегазовых рынков является одним из стратегических направлений развития Союза", - сказал министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

Участники заседания также обсудили разработку проекта Соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и подготовку к первому этапу создания общего рынка газа. Кроме того были рассмотрены проблемы осуществления общих биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран Союза.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Подготовка "дорожной карты" предусмотрена программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза. В общей концепции союза говорится, что к 2025 году такое единое энергетическое пространство должно быть уже создано, но пока между членами ЕАЭС остается слишком много разногласий.

"К диалогу должны подключиться участники энергетического рынка, однако из-за спада спроса на энергоносители и падения цен, для них интеграция будет означать дополнительные потери", - говорит главный аналитик АЛОР Алексей Антонов. По его мнению, интеграция нужна для формирования более доступных цен на энергоносители и дифференциацию поставщиков, но она вскрывает глубинные проблемы отраслей и взаимоотношений между странами участницами, которые на деле не готовы идти на определенные уступки, считает Антонов.