Новости

Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей 19:57
В Архангельской области создадут новую систему обращения с коммунальными отходами 19:37
Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов 19:20
Разработан проект плана гармонизации законов стран ЕАЭС в нефтяной сфере 19:02
Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 18:10
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 18:05
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 18:00
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 17:59
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 17:58
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 17:57
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 17:54
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 17:36
Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году 17:27
Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО 17:21
В вузах не будут увеличивать число заочных отделений 17:18
Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей 17:08
В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов 17:07
В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19 16:36
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 16:23
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык" 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 19:02
Рубрика: Экономика

Разработан проект плана гармонизации законов стран ЕАЭС в нефтяной сфере

Текст: Сергей Тихонов

"Дорожную карту" по гармонизации законодательств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в нефтяной сфере примут до конца 2020 года. Проект документа обсудили на заседании Консультативного комитета по нефти и газу при Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Планируется, что план будет утвержден до конца 2020 года.

Цены на нефть поднялись еще на одну ступень вверх

Гармонизация законов позволит участникам Союза применять единые принципы торговли нефтью и нефтепродуктам, используя общий тариф для транспортировки нефти.

"Формирование общих нефтегазовых рынков является одним из стратегических направлений развития Союза", - сказал министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев.

Участники заседания также обсудили разработку проекта Соглашения о формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и подготовку к первому этапу создания общего рынка газа. Кроме того были рассмотрены проблемы осуществления общих биржевых торгов газом и единых правил доступа к газотранспортным системам, расположенным на территориях стран Союза.

В ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Подготовка "дорожной карты" предусмотрена программой формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов союза. В общей концепции союза говорится, что к 2025 году такое единое энергетическое пространство должно быть уже создано, но пока между членами ЕАЭС остается слишком много разногласий.

"К диалогу должны подключиться участники энергетического рынка, однако из-за спада спроса на энергоносители и падения цен, для них интеграция будет означать дополнительные потери", - говорит главный аналитик АЛОР Алексей Антонов. По его мнению, интеграция нужна для формирования более доступных цен на энергоносители и дифференциацию поставщиков, но она вскрывает глубинные проблемы отраслей и взаимоотношений между странами участницами, которые на деле не готовы идти на определенные уступки, считает Антонов.

Экономика Отрасли Нефть и газ

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Законы сентября затронут заемщиков и семьи с детьми
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре