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28.08.2020 08:55
Рубрика: Общество

20% заявок на стажировки комплекса соцразвития Москвы подали будущие медики

Текст: Любовь Проценко

20% заявок на стажировки комплекса соцразвития Москвы подали будущие медики, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- 20% заявок, поданных на стажировки в рамках программы "Москва - добрый город" комплекса социального развития Москвы, приходится на будущих медиков - выпускников медвузов и колледжей. Эти цифры демонстрируют, как вырос престиж медицинских профессий и интерес молодежи к ним. Для подрастающего поколения московские медики заслуженно стали героями нашего времени. Начинающих специалистов ждут во взрослых и детских поликлиниках города. В программе стажировок задействовано более 70 медучреждений, - рассказала Ракова.

Фото: iStock
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Амбулаторно-поликлиническое звено - важнейший элемент системы московского здравоохранения. Ежегодно москвичи совершают более 100 миллионов походов в поликлиники города. Медперсонал этих учреждений внес неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в столице. За время пандемии более 750 ординаторов вышли на работу в поликлиники и получили уникальный опыт. В 2020 году более 30 тысяч заявлений подали абитуриенты московских колледжей - вдвое больше, чем за год до этого. Эти факты показывают, как вырос интерес к профессии врача за время пандемии.

Всего в программе стажировок комплекса соцразвития Москвы смогут принять участие 500 человек, при этом каждый третий из них будет проходить практику в городских медицинских организациях.

Стажировка в рамках программы "Москва - добрый город" продлится три месяца, ее участники получат зарплату 20 тысяч рублей в месяц. Принять участие в программе стажировок могут нетрудоустроенные выпускники колледжей и вузов, окончившие образовательное учреждение в 2019-2020 году. Им необходимо иметь постоянную регистрацию в Москве и быть не старше 30 лет.

Чтобы принять участие в программе, необходимо до 10 сентября оставить заявку на портале dobrayamoskva.ru и пройти необходимые процедуры отбора. Всего в программе задействованы 11 ключевых направлений.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что уже более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку в столичном комплексе социального развития.

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