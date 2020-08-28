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28.08.2020 15:54

Бюджет Липецкой области вырос до 69,3 миллиарда рублей

Депутаты Липецкого областного Совета утвердили поправки в главный финансовый документ региона. Доходы казны выросли до 69,3 миллиарда рублей, расходы составили почти 77 миллиардов, дефицит - 7,7 миллиарда рублей.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Рост доходов казны произошел за счет поддержки из федерального бюджета: доходы региональной казны выросли на 235 миллионов рублей. При этом почти 370 миллионов направлено на возмещение выпадающих доходов по налогу на прибыль организаций.

Значительная сумма - порядка 340 миллионов рублей - за счет областных средств и поступлений из федеральной казны, направлена на представление малоимущим семьям ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет включительно.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Продолжается и поддержка медиков, которые работают с больными коронавирусом, а также социальных работников - это порядка 25 миллионов рублей. Выделены дополнительные средства на развитие материально-технической базы детских поликлиник - свыше 20 миллионов рублей.

Более 35 миллионов рублей депутаты направили на ликвидацию несанкционированных свалок в Данкове, Липецке и Ельце. Также принято решение оказать финансовую поддержку профессиональному спорту - футбольному и волейбольному клубам - около 25 миллионов рублей.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкий областной Совет депутатов

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