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28.08.2020 00:00
Рубрика: Экономика

Деньги к деньгам

Инвестиции превысили триллион рублей
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 192(8246)
Инвестиции в основной капитал в Москве по итогам первого полугодия превысили триллион рублей и выросли по сравнению с тем же показателем прошлого года на 8,2%. Это рекордный показатель, который должен помочь переломить негативную общероссийскую тенденцию - в целом по стране инвестиции сократились на 4%. Об этом рассказал заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, объем привлеченных средств побил рекорд, несмотря на ограничения, которые город был вынужден ввести из-за пандемии коронавируса. Помогли диверсифицированная структура экономики, не зависящая от одной-двух отраслей, и серьезная программа поддержки бизнеса, которая оказалась очень своевременной. Все это позволило избежать падения зарплат и индекса промпроизводства, массовых увольнений и способствовало притоку инвестиций.

В Москве вырос спрос на промышленных роботов

"Доля внебюджетных инвестиций в развитие предприятий и городской инфраструктуры составила порядка 77%, - отмечает Ефимов. - За последние 9 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах более чем вдвое. На данный момент на долю Москвы приходится 15% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России".

Притоку частных инвестиций активно способствует сам город, вкладывающий бюджетные деньги в развитие инфраструктуры. Не случайно одним из главных стимуляторов активности инвесторов выступает городская Адресная инвестиционная программа, объем которой в 2020-2022 годах составляет около 2 трлн рублей.

В регионах Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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