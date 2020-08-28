Липецкие муниципалитеты получат дополнительные источники доходов

Липецкий областной Совет депутатов принял поправки в региональное законодательство, согласно которым 15 процентов доходов региональной казны от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, передается в бюджеты Липецка и Ельца. Кроме того, в бюджеты муниципальных районов и городских округов области в 100-процентном размере будут зачисляться доходы от налога на профессиональный доход.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Спикер регионального парламента Павел Путилин назвал эти поправки необходимыми.
- Эти меры направлены на расширение доходной части местных бюджетов, чтобы органы местного самоуправления могли эффективно выполнять свои полномочия, - отметил он. - Объем передаваемых доходов оценивается в 276 миллиона рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.