Наталья Сергунина: Правительство Москвы выделит технологичным компаниям гранты на инновационные проекты

Комиссия Московского инновационного кластера (МИК), подведомственного департаменту предпринимательства и инновационного развития, рассмотрела заявки на гранты для реализации комплексных инновационных проектов. На поддержку по этой программе выделено более 400 миллионов рублей. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Прием заявок начался в марте и длился три месяца.

- Комиссия приняла решение о выделении грантов 11 технологичным компаниям города. Суммарно они получат более 400 миллионов рублей на развитие своих инновационных проектов, - рассказала Сергунина.

Всего для московских предпринимателей уже подтверждено свыше 1,25 миллиарда рублей выплат по различным субсидиям и грантам. Пока одобрены заявки более чем от 800 организаций, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

В конкурсную комиссию по присуждению грантов для реализации комплексных инновационных проектов вошли представители Фонда "Московский инновационный кластер", столичных технопарков, Московской торгово-промышленной палаты, аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.