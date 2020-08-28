Под Воронежем открыли футуристическую фабрику за миллиард рублей

Производство фасадов для мебели из древесных плит запустили в индустриальном парке "Масловский". Строительство и оснащение фабрики обошлись в 1,1 миллиарда рублей. Половину расходов покрыл льготный заем Фонда развития промышленности. Для здания впервые в России применили нестандартную широкопролетную конструкцию в стиле хай-тек.

Здесь планируют выпускать 2800 фасадов в смену, 2,1 миллиона - в год. В этом процессе занято всего 125 рабочих. Благодаря высокотехнологичному оборудованию ручной труд сведен к минимуму. Основная масса таких операций приходится на стадию отделки. Воронежская фабрика фасадов - одно из самых автоматизированных мебельных предприятий в РФ. При выходе на проектную мощность объем продаж достигнет 1,5 миллиарда рублей в год.

- Нам было важно поддержать этот проект, потому что на сегодня почти половина мебельных фасадов завозится из-за рубежа - в основном из Германии и Италии. С запуском нового производства воронежская продукция не только заместит часть импорта, но и пойдет на экспорт - в Казахстан, Беларусь и другие страны ближнего зарубежья, - отметил директор ФРП Роман Петруца.

За пределами России будут продавать до десяти процентов готовой продукции. Остальное пригодится для мебели воронежского холдинга "Ангстрем" и других производителей, в частности концерна IKEA.

Ранее производство фасадов располагалось на старой промплощадке в Воронеже, отдельно находились другие подразделения компании. Перенести все в "Масловский", создав единый производственно-логистический центр, хотели еще несколько лет назад. Из-за кризиса 2014 года планы пришлось пересмотреть. Но от инновационной конструкции цеха не отказались. Волнообразная кровля как бы "парит" над огромным зданием - почти все опоры вынесены за периметр стен. Это дает большую свободу при расстановке и перемещении оборудования.

Проект здания выполнили в Воронеже, металлическую конструкцию - в Турции. "Через стенку" - введенный в строй ранее складской комплекс. Для него большепролетную конструкцию делал подрядчик из Новосибирска. Не все шло гладко, зато полученный опыт позже помог этой компании при строительстве стадиона "Спартак", концертного зала в Зарядье и аэровокзала в Симферополе.

- Можно было выбрать архитектуру попроще и подешевле, и это сократило бы сроки окупаемости. Но нельзя думать только о бизнесе. В жизни должно быть место красоте, семье, самообразованию… Мы хотели показать, что и в Воронежской области может быть необычное современное здание, причем не торговый центр и не аэропорт, - пояснил основатель мебельного холдинга "Ангстрем" Геннадий Чернушкин.

По его словам, из-за ситуации вокруг COVID-19 запланированные инвестиции пришлось разбить на два этапа. На 500 миллионов от Фонда развития промышленности компания приобрела импортные обрабатывающие центры, но поставка некоторых из них затянулась. Сейчас фабрика использует новое оборудование наряду со "старым". Установить все автоматизированные линии, которые предусмотрены проектом, надеются до конца 2020 года.

Перевозить заготовки между участками обработки будут беспилотные тележки - одна из них уже опробована. В начале 2021 года заработает роботизированная линия упаковки фасадов. Передавать готовые изделия в логистический центр также будут с помощью автоматов.

Цифровизация производства сделала процессы более эффективными и гибкими, добавил директор фабрики фасадов Вячеслав Шамарин:

- Теперь нам легче перестраивать оборудование на выпуск маленьких партий и единичных изделий. Кастомизация производства - перспективный тренд.

Прямая речь

Станислав Косарев, директор института IT университета "Синергия":

- Уровень автоматизации на промышленных производствах в России ниже, чем в США, Германии и Китае. Доля же предприятий, уже вошедших в активную фазу трансформации, составляет около 10 процентов. Для большинства заводов актуальна проблема износа оборудования. При этом есть и предпосылки для улучшения ситуации. Разрабатываются краш-тесты в виртуальной реальности, что особенно актуально для автомобильной и авиационной промышленности, создаются "цифровые двойники". Пандемия ускорила все процессы, связанные с цифровизацией. Законы и регламенты, которые долгое время лежали на полке, получили зеленый свет.