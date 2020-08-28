Российские скалолазы провели рекордный сбор

В Воронеже завершилось тренировочное мероприятие сборной России по скалолазанию. Оно было самым масштабным в истории национальной команды.

В течение трех недель одновременно тренировались спортсмены взрослой и молодежной сборных команд. Вместе со специалистами - а это тренеры, подготовщики трасс, врачи, массажисты, психолог - в Воронеже находилось порядка 100 человек.

Принять такую огромную "армию" на три недели непросто. Да еще и в условиях ограничений пандемии COVID-19 с ее требованиями соблюдения социальной дистанции и ограничениями по наполняемости залов. Но Воронеж справился. И это неудивительно, ведь он обладает, пожалуй, самой грандиозной в стране базой для проведения тренировок и соревнований по скалолазанию, которая располагается в спортцентре "Гран-При".

Комплекс тренажеров включает в себя 18-тиметровый скалодром для лазания на трудность, двухсторонний передвижной тренажер для боулдеринга и отдельный боулдеринговый зал, три полноценных эталона. Такому могут позавидовать многие и не только в нашей стране. Но для проведения рекордного ТМ даже этого оказалось мало! В Воронеж оперативно доставили и установили еще один скалодром для боулдеринга.

- Предварительно мы все просчитывали, и практика показала, что расчеты оказались верны. Всего было более чем достаточно - пространства, трасс, оборудования. Мы выполнили главную цель - дали возможность полноценно тренироваться в августе спортсменам сборной, кандидатам на участие в международных соревнованиях, - заявил в интервью пресс-службе ФСР вице-президент Федерации скалолазания России, главный тренер сборной России по скалолазанию Владимир Маламид. - Мы получили положительный опыт и понимаем, что в случае необходимости, как это было сейчас, сможем провести такое масштабное тренировочное мероприятие еще раз. Хотя, конечно, лучше работать в штатном режиме и проводить отдельно сборы взрослой команды с привлечением сильнейших юниоров и старших юношей и отдельно сборы молодежной команды.

Для юных талантов нынешний сбор стал отличной возможностью поработать бок о бок с титулованными мастерами. Чему-то поучиться, что-то подглядеть, а порой и померяться силами на общих контрольных стартах.

- Думаю, это пошло на пользу. Тренеры взрослой сборной Игорь Гусак и Дмитрий Шарафутдинов активно занимались с нашими спортсменами, проводились общие прикидки, - говорит старший тренер молодежной сборной России Лариса Бычковская. - Площадок было очень много, везде хорошие трассы. Иногда даже не чувствовалось, что такое большое количество людей находится на сборе. Все могли работать спокойно с соблюдением всех требований. Благодарю Владимира Менделеевича Маламида и всех тренеров, которые отработали отлично. В такое тяжелое время мы действовали еще более дисциплинированно. У молодежной сборной позади два месяца активных тренировок. Те, кто были и в Москве, и в Воронеже, очень улучшили свои результаты. И не сказала бы, что накопилась какая-то усталость. Все находятся в хорошей форме и настроении и ждут официальные старты.