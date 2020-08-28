Сентябрь в Москве начнется с похолодания

Аномально жаркий последний день лета ожидает москвичей. Однако уже первого сентября в столице похолодает.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что температура в Москве начнет повышаться в воскресенье. В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +30, что на шесть градусов выше нормы, пишет ТАСС.

Уже на следующий день температура понизится до 20-25 градусов. По словам главы Гидрометцентра, существенные осадки в первый день сентября не прогнозируются. "Примерно такой же температурный фон и погодные условия будут в среду", - отметил Вильфанд.