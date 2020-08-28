Новости

Трамп официально принял выдвижение на второй срок 05:51
Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter 05:42
В Мельбурне три человека стали жертвами шторма 05:17
Сентябрь в Москве начнется с похолодания 05:13
Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки смартфонов 04:55
Сбежавших из лагеря в Хабаровском крае девочек нашли живыми 04:43
Президент Мексики с супругой зарегистрируют свои имена в качестве торговых марок 04:07
В США число жертв шторма "Лаура" возросло до шести 03:36
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни 03:33
Ким Чен Ын посетил пострадавшую от тайфуна провинцию 03:07
В США скончался один из создателей мультсериалов про "Скуби-Ду" 02:54
Шторм "Лаура" обесточил дома тысяч жителей Арканзаса, Луизианы и Техаса 02:34
Пелоси выступила против дебатов между Трампом и Байденом 02:32
Генпрокурором Колумбии впервые стала женщина 01:57
Microsoft, Walmart и Oracle подали заявки на покупку TikTok 01:54
Во время урагана "Лаура" на химзаводе Луизианы произошла утечка хлора 01:42
За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России 01:11
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России 00:42
Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке 00:40
Военные КНР выдворили эсминец США из своих территориальных вод 00:25
По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых 27.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 27.08.2020
Суд заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую на референдуме 27.08.2020
"Зенит" обратится в РФС по поводу судейства Васильева 27.08.2020
В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19 27.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 05:13
Рубрика: Общество

Сентябрь в Москве начнется с похолодания

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Аномально жаркий последний день лета ожидает москвичей. Однако уже первого сентября в столице похолодает.

Фото: iStock
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он уточнил, что температура в Москве начнет повышаться в воскресенье. В понедельник, 31 августа, воздух прогреется до +30, что на шесть градусов выше нормы, пишет ТАСС.

Уже на следующий день температура понизится до 20-25 градусов. По словам главы Гидрометцентра, существенные осадки в первый день сентября не прогнозируются. "Примерно такой же температурный фон и погодные условия будут в среду", - отметил Вильфанд.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
За что могут отобрать подаренную квартиру
Какие главные новинки ждут школы в новом учебном году