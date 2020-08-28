Новости

В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19 16:36
Лукашенко назвал Путина хорошим другом 16:23
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык" 16:22
В Москве 1 сентября начнут учиться 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов 16:18
В Норвегии найдена могила викинга с полным комплектом оружия 16:10
Первые заявки на статус резидента в Арктике поступили из Архангельска 15:38
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ 15:07
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА 15:05
Путин обсудил сотрудничество с Беларусью на Совбезе РФ 15:02
Лукашенко считает опасной возросшую активность НАТО у границ Беларуси 14:49
Вышел трейлер трэш-хоррора МакДжи "Няня: Королева проклятых" 14:35
Все учреждения культуры проверят на готовность к осенне-зимнему сезону 14:35
Роструд назвал самые востребованные профессии в образовании 14:34
Житель Башкирии оштрафован на 1,5 млн рублей за взятку сотруднику ФСБ 14:33
Лукашенко пообещал перекрыть транзит европейских товаров через Беларусь 14:32
Москвичей предупредили о пятничных пробках 14:29
В Кремле рассказали про резерв правоохранителей для Беларуси 13:48
Жителей ряда регионов начали прививать от гриппа 13:44
Лукашенко рассказал о своем отношении к флагу оппозиции 13:37
Юрий Мороз снимет новый сезон сериала "Содержанки" 13:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 16:36
Рубрика: Власть

Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам Роспотребнадзора, внесшим личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, знаком отличия "За заслуги перед Москвой" награждена руководитель столичного Управления Роспотребнадзора Елена Евгеньевна Андреева, а 17 сотрудников этого ведомства удостоены Почетной грамоты Правительства Москвы, 83 - отмечены Благодарностью Мэра Москвы.

Собянин: Москва максимум через полгода победит коронавирус

Поздравив их с наградой, мэр отметил, что санитарные врачи и другие специалисты управления сыграли исключительную роль в борьбе с новой инфекцией. Начиная с февраля этого года, они работают фактически в круглосуточном режиме, с ночевками на рабочем месте, без выходных, отпусков и отгулов. Учитывая реальный риск заражения при работе в очагах заболевания, многие из них отправили своих родных на дачи и не виделись с ними на протяжении нескольких месяцев. Некоторые специалисты были вынуждены переехать в съемное жилье, чтобы исключить контакты со своими пожилыми и больными членами семьи.

С первых дней пандемии это управление ведет в столице круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки, на основании данных которого власти оперативно принимают меры по недопущению распространения коронавируса. В аэропорту "Внуково" сотрудники Роспотребнадзора организовали круглосуточный санитарно-карантинный контроль. За 7 месяцев 2020 года они досмотрели 3 256 воздушных судов с 453 779 пассажирами на борту. Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы провели забор биоматериала для исследования на COVID-19 у более 3 тысяч пассажиров и членов экипажей вывозных рейсов. Приняли непосредственное участие в перепрофилировании 76 медицинских учреждений Москвы под инфекционные стационары для приема больных с коронавирусом, а также в организации обсерваторов.

По месту жительства или пребывания заболевших граждан в подъездах, лифтах и других местах общего пользования ими было организовано проведение дезинфекции по 208 тысяч адресов. В первые же дни пандемии был утвержден алгоритм лабораторной диагностики и определены 3 лаборатории, на базе которых в круглосуточном режиме проводились исследования по определению нового коронавируса: Центр гигиены и эпидемиологии в Москве, Противочумный центр Роспотребнадзора, ЦНИИ эпидемиологии.

В Москве за две недели число новых случаев COVID-19 сократилось на 6,3%

В настоящее время в Москве лабораторную диагностику на COVID-19 методом ПЦР осуществляет 51 лаборатория, общее количество исследований превысило 6 миллионов. Беспрецедентные объемы тестирования позволили своевременно выявить значительное число заболевших, в том числе с бессимптомной формой, и тем самым существенно снизить масштабы распространения инфекции и оказать необходимую медицинскую помощь заболевшим.

Не ограничиваясь формальным контролем соблюдения противоэпидемических ограничений, сотрудники Роспотребнадзора провели огромную работу по обучению работников предприятий и организаций правилам эпидемиологической безопасности.

В регионах Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Россия зеркально ответила на высылку своего дипломата из Норвегии
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Эксперты оценили перспективы новых политических сил
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного