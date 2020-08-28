Собянин наградил сотрудников Роспотребнадзора за вклад в борьбу с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды сотрудникам Роспотребнадзора, внесшим личный вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, знаком отличия "За заслуги перед Москвой" награждена руководитель столичного Управления Роспотребнадзора Елена Евгеньевна Андреева, а 17 сотрудников этого ведомства удостоены Почетной грамоты Правительства Москвы, 83 - отмечены Благодарностью Мэра Москвы.

Поздравив их с наградой, мэр отметил, что санитарные врачи и другие специалисты управления сыграли исключительную роль в борьбе с новой инфекцией. Начиная с февраля этого года, они работают фактически в круглосуточном режиме, с ночевками на рабочем месте, без выходных, отпусков и отгулов. Учитывая реальный риск заражения при работе в очагах заболевания, многие из них отправили своих родных на дачи и не виделись с ними на протяжении нескольких месяцев. Некоторые специалисты были вынуждены переехать в съемное жилье, чтобы исключить контакты со своими пожилыми и больными членами семьи.

С первых дней пандемии это управление ведет в столице круглосуточный мониторинг эпидемиологической обстановки, на основании данных которого власти оперативно принимают меры по недопущению распространения коронавируса. В аэропорту "Внуково" сотрудники Роспотребнадзора организовали круглосуточный санитарно-карантинный контроль. За 7 месяцев 2020 года они досмотрели 3 256 воздушных судов с 453 779 пассажирами на борту. Совместно с Департаментом здравоохранения Москвы провели забор биоматериала для исследования на COVID-19 у более 3 тысяч пассажиров и членов экипажей вывозных рейсов. Приняли непосредственное участие в перепрофилировании 76 медицинских учреждений Москвы под инфекционные стационары для приема больных с коронавирусом, а также в организации обсерваторов.

По месту жительства или пребывания заболевших граждан в подъездах, лифтах и других местах общего пользования ими было организовано проведение дезинфекции по 208 тысяч адресов. В первые же дни пандемии был утвержден алгоритм лабораторной диагностики и определены 3 лаборатории, на базе которых в круглосуточном режиме проводились исследования по определению нового коронавируса: Центр гигиены и эпидемиологии в Москве, Противочумный центр Роспотребнадзора, ЦНИИ эпидемиологии.

В настоящее время в Москве лабораторную диагностику на COVID-19 методом ПЦР осуществляет 51 лаборатория, общее количество исследований превысило 6 миллионов. Беспрецедентные объемы тестирования позволили своевременно выявить значительное число заболевших, в том числе с бессимптомной формой, и тем самым существенно снизить масштабы распространения инфекции и оказать необходимую медицинскую помощь заболевшим.

Не ограничиваясь формальным контролем соблюдения противоэпидемических ограничений, сотрудники Роспотребнадзора провели огромную работу по обучению работников предприятий и организаций правилам эпидемиологической безопасности.