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28.08.2020 16:18

В Липецкой области вырастут выплаты многодетным семьям

Липецкий областной Совет принял решение проиндексировать выплаты многодетным семьям: соответствующие поправки утвердили на прошедшей сессии
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

Так, социальные выплаты за школьную и спортивную форму для многодетных семей будут проиндексированы на 10 процентов. Такие изменения внесли и утвердили в региональный Закон "О социальных, поощрительных выплатах и мерах социальной поддержки в сфере семейной и демографической политики, а также лицам, имеющим особые заслуги перед РФ и Липецкой областью". С учетом индексации социальная выплата на покупку школьной формы составит 2750 рублей, на спортивную форму - 2210 рублей. Данные компенсации получают многодетные семьи. Их можно оформить один раз в два года на школьную форму и ежегодно - на спортивную.

Фото: Липецкий областной Совет депутатов
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Тем, кто уже в этом году получил компенсацию, также будет предоставлена доплата, так как норма закона вступает в силу с 1 января 2020 г. Сумма начисляется автоматически.

Законопроектом до 1 октября продлен срок подачи заявления для получения компенсации родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Право на такую выплату имеют семьи со среднедушевым доходом, размер которого не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

Многодетные родители при оформлении данных компенсаций теперь освобождены от необходимости предоставлять сведения о наличии или отсутствии действующего удостоверения многодетной семьи. Органы местного самоуправления получат необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия.

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