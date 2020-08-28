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28.08.2020 15:50

В Липецкой области запретят алкоголь в "псевдообщепите"

Дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, которые расположены в жилых многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях вводятся с 1 января будущего года в Липецкой области. Согласно принятым Липецким облсоветом поправкам, продавать алкогольную продукцию смогут только там, где площадь зала для обслуживания посетителей составляет не менее 50 квадратных метров.
Фото: Липецкий областной Совет депутатов Фото: Липецкий областной Совет депутатов
Фото: Липецкий областной Совет депутатов

На прошедшей сессии депутаты утвердили соответствующие изменения в Закон "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области". Спикер регионального парламента Павел Путилин отметил, что законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов на работу таких заведений и нарушение общественного порядка.

- Ограничения на практике коснутся так называемых "наливаек", различных закусочных, открытых в жилых домах, - отметил он. - Чтобы продлить время работы и не попадать под различные запреты по продаже алкоголя, во многих таких заведениях владельцы установили по одному-два стола и получили статус объектов общественного питания. Таких "псевдообщепитов" полно в каждом районе и с каждым годом растет количество жалоб на их работу. Поэтому главная цель принятого закона - обеспечение общественного правопорядка и защита прав наших жителей на тишину, отдых и покой в местах их проживания.

Фото: Липецкий облсовет
Спикер Липецкого облсовета рассказал о переменах в законодательстве

Принятый законопроект прошел оценку регулирующего воздействия. Свою оценку высказали представили бизнеса, общественные организации предпринимателей, УМВД РФ по Липецкой области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также областные профильные службы. Был также проанализирован опыт других регионов в этом направлении: 13 областей уже установили ограничение площади зала - в размере 50 квадратных метров. Еще в 17 регионах по аналогичным законопроектам проходят процедуры оценки регулирующего воздействия. Где-то ограничение площади устанавливают дифференцированно, в зависимости от численности жителей, где-то введен полный запрет на работу подобных заведений в жилых многоквартирных домах.

В Липецкой области принято решение установить переходный период для вступления Закона в силу в целях минимизации возможных рисков финансовых потерь таких заведений и дать им время подготовится к нововведениям. Ограничения начнут действовать с 1 января 2021 года.

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