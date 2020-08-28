В Липецкой области запретят алкоголь в "псевдообщепите"

Дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях общепита, которые расположены в жилых многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях вводятся с 1 января будущего года в Липецкой области. Согласно принятым Липецким облсоветом поправкам, продавать алкогольную продукцию смогут только там, где площадь зала для обслуживания посетителей составляет не менее 50 квадратных метров.

На прошедшей сессии депутаты утвердили соответствующие изменения в Закон "О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области". Спикер регионального парламента Павел Путилин отметил, что законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов на работу таких заведений и нарушение общественного порядка.

- Ограничения на практике коснутся так называемых "наливаек", различных закусочных, открытых в жилых домах, - отметил он. - Чтобы продлить время работы и не попадать под различные запреты по продаже алкоголя, во многих таких заведениях владельцы установили по одному-два стола и получили статус объектов общественного питания. Таких "псевдообщепитов" полно в каждом районе и с каждым годом растет количество жалоб на их работу. Поэтому главная цель принятого закона - обеспечение общественного правопорядка и защита прав наших жителей на тишину, отдых и покой в местах их проживания.

Принятый законопроект прошел оценку регулирующего воздействия. Свою оценку высказали представили бизнеса, общественные организации предпринимателей, УМВД РФ по Липецкой области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также областные профильные службы. Был также проанализирован опыт других регионов в этом направлении: 13 областей уже установили ограничение площади зала - в размере 50 квадратных метров. Еще в 17 регионах по аналогичным законопроектам проходят процедуры оценки регулирующего воздействия. Где-то ограничение площади устанавливают дифференцированно, в зависимости от численности жителей, где-то введен полный запрет на работу подобных заведений в жилых многоквартирных домах.

В Липецкой области принято решение установить переходный период для вступления Закона в силу в целях минимизации возможных рисков финансовых потерь таких заведений и дать им время подготовится к нововведениям. Ограничения начнут действовать с 1 января 2021 года.