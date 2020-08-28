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28.08.2020 16:18
Рубрика: Общество

В Москве 1 сентября начнут учиться 1,6 млн дошкольников, школьников и студентов

Текст: Любовь Проценко

В Москве 1 сентября начнут учиться ﻿1,6 млн дошкольников, школьников и студентов. Такую цифру сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Из них 435 тысяч отправятся в детсады, более миллиона - в школы, 106 тысяч - в аудитории колледжей и и городского педагогического университета. Еще 6,7 тысячи детей будут учиться в частных дошкольных заведениях и 27,3 тысячи - в частных школах.

Как уже сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, торжественные линейки 1 сентября с целью безопасности детей и педагогов отменены. По требованиям Роспотребнадзора, уроки в разных параллелях будут начинаться в разное время, как и перемены и обед в столовой. Обязательны термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки острой респираторной вирусной инфекции. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Уроки физкультуры будут проводиться на свежем воздухе. Занятия в бассейнах до 1 октября запрещены.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва День знаний Пандемия коронавируса COVID-19

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