В Москве аферист выдавал за настоящие копии картин известных художников

Масштабную и почти интеллектуальную аферу два года проворачивал мошенник, выдававший себя за работника Третьяковской галереи.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что 29-летний злоумышленник в период с июля 2016 года по май 2017 года, представляясь сотрудником Третьяковской галереи, имея умысел на завладение денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, заключил с одним из своих знакомых договор займа под залог якобы дорогостоящих картин. Гражданин перечислил ему около 50 миллионов рублей. Однако подозреваемый в последующем обязательства по возврату денег не выполнил и перестал выходить на связь. В 2017 году он аналогичным образом совершил еще одно противоправное деяние. Сумма ущерба во втором случае составила 10 миллионов рублей. Как позже выяснилось, аферист, выдавая за подлинные, предоставлял потерпевшим копии картин: "Натюрморт с сиренью" Виктора Борисова-Мусатова, "Натюрморт с букетом пионов" Бориса Кустодиева, "Еврейская Венера" Михаила Ларионова и "Пространственно-силовое построение" Любови Поповой.

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что без специфических знаний и хороших связей в кругах художников, искусствоведов, экспертов и коллекционеров такую схему организовать невозможно. Кстати, круг этих людей - замкнут, проникнуть в него посторонним без рекомендаций трудно.

Люди, дававшие большие суммы под залог картин, которые они считали подлинниками, сами были по сути экспертами или могли таковых пригласить. Кроме того, вряд ли они взяли бы картины, выставленные в залах Третьяковки или числящиеся в розыске. Чтобы их ввести в заблуждение, копии должны были быть сделаны высококлассными художниками. Видимо, действовал, все-таки, не один человек.

Но пока задержан один подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В июне 2018 года это уголовное дело было соединено с другим, ранее возбужденным СО ОМВД России по городскому округу Истра Московской области. Сейчас расследование окончено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.