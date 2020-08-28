В Москве за две недели число новых случаев COVID-19 сократилось на 6,3%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 654 новых случая коронавирусной инфекции. За две недели число новых случаев сократилось на 6,3%. Темп прироста новых случаев за последние сутки составляет 0,25%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше единицы говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев, 39,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 24% - от 46 до 65, 18,9% - от 66 до 79, еще 9,3% - старше 80 лет. Дети составляют 8,6%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица, взяты под меднаблюдение.