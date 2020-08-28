В Воронежской области выделили 1,4 миллиарда на развитие села

Строительство жилья, дорог и детских садов профинансируют в регионе за счет госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". До конца 2020 года на ее мероприятия потратят 1,4 миллиарда рублей.

Как отметили на выездном заседании правительства региона в селе Каширском, в котором принял участие председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов, средства были распределены по трем направлениям: на обеспечение населения доступным и комфортным жильем, развитие рынка труда и улучшение инфраструктуры.

Планируется, что по итогам года в строй введут более шести тысяч квадратных метров жилья в 27 районах. Новоселье справит 108 семей, 68 из них получат квартиры по договорам найма. Также в рамках льготной сельской ипотеки (под три процента) уже выдано 314 кредитов на 600 миллионов.

В рамках федеральной программы в четырех районах Воронежской области до конца декабря построят пять участков автодорог общей протяженностью около десяти километров. Этот проект общей стоимостью 267 миллионов рублей позволит обеспечить работу четырех молочных комплексов и одного предприятия по переработке, хранению и отгрузке сельхозпродукции. На них будет трудиться 400 человек. Эффект для экономики региона оценен в восемь миллиардов рублей.

Оценить практические вопросы комплексного развития сельских территорий председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов смог лично в ходе дальнейшей поездки по районам области. Так, Владимир Нетесов побывал на одной из малых ферм в Лискинском районе, где завершается реконструкция. Хотя хозяйства такого типа не настолько рентабельны, как мегафермы, они выполняют важную социальную роль, сохраняя рабочие места в отдаленных малых селах. Работа по созданию комфортных условий в населенных пунктах региона продолжается и в рамках национальных проектов. Например, в Лискинском районе по нацпроекту "Демография" расширили детский сад № 10. Теперь он сможет принять еще 40 малышей, в том числе с нарушениями опорно-двигательного аппарата. А на реконструкцию местного сквера средства поступили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Фото: Воронежская областная Дума

Подводя итоги рабочей поездки, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов отметил, что в регионе продолжается реализация комплекса мер по созданию комфортной и привлекательной среды, развитию социальной инфраструктуры населенных пунктов в рамках госпрограммы и нацпроектов. Работа идет в тесном взаимодействии исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления при непосредственном участии жителей.