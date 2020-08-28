Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что новый реабилитационный центр в Смоленской области будет доступен жителям региона со скромными доходами, они смогут поправить здоровье после ранее перенесенных заболеваний, в том числе - коронавируса.

В пятницу Вячеслав Володин и губернатор Смоленской области Алексей Островский посетили село Дугино Сычевского района, где по инициативе главы нижней палаты строится Центр реабилитации и восстановления здоровья в рамках благотворительного проекта.

Главная задача Центра - оказание доступных и качественных реабилитационных услуг для населения. Приезжать сюда будут люди для реабилитации после ранее перенесенных заболеваний, в том числе, после коронавирусной инфекции.

"Мы рассчитываем на то, что услугами этого Центра, санатория, смогут воспользоваться жители Смоленской области - учителя, врачи, работники культуры - те, у кого заработная плата не такая большая", - приводи слова Володин пресс-служба Госдумы. Он подчеркнул, что учреждение находится ведении некоммерческой организации, которая не будет гнаться за прибылью.

"И мы исходим из того, что этот санаторий, реабилитационный центр, поможет многим жителям Смоленской области поправить здоровье и просто отдохнуть, потому что такая база должна работать на восстановление и повышение настроения, - сказал Володин. - Кстати, постковидная реабилитация тоже крайне важна. Все это как раз здесь сочетается: и природа, и само место, воздух, рядом - река Вазуза".

Центр будет выполнять несколько функций - это реабилитация после заболеваний, и санаторий, и место отдыха. "И мы здесь все зонировали, в том числе, для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, - это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено", - отметил Вячеслав Володин.

Центр сможет принять до 200 человек, в нем предусмотрено бальнеологическое отделение, плавательный бассейн на 3 дорожки по 25 метров, одно- и двухместные номера, столовая и спортивный зал. В ближайшее время будут построены три жилых корпуса. Уже началось возведение Ледовой арены. В середине сентября начнется строительство Культурного центра.

Ожидается, что свою работу новый центр начнет в июле следующего года.