Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области

Новости

Лучшим в своей профессии стал веб-разработчик из Томска 21:32
Арбитр Еськов провалил тест на полиграфе 21:22
Истребитель Су-27 отогнал американский самолет-разведчик от границ России 20:30
Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн рублей 19:57
В Архангельской области создадут новую систему обращения с коммунальными отходами 19:37
Кириенко предупредил об ответственности за хищение средств грантов 19:20
Разработан проект плана гармонизации законов стран ЕАЭС в нефтяной сфере 19:02
Со следующего года в вузы сможет поступить каждый второй абитуриент 18:10
Россиянам напомнили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции 18:05
Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб 18:00
Преемника Абэ могут выбрать 15 сентября 17:59
ЕС введет санкции против Турции за буровую деятельность в Средиземноморье 17:58
Хуснуллину рассказали о строительстве жилья и дорог в Астраханской области 17:57
КДК РФС отменил удаление игроку "Динамо" в матче против "Зенита" 17:54
Генпрокуратура выяснила ситуацию с акциями содовых компаний в Башкирии 17:36
Инвалиды смогут покупать льготные билеты на поезда онлайн уже в этом году 17:27
Госуслуги в сфере здравоохранения доверят социально-ориентированным НКО 17:21
В вузах не будут увеличивать число заочных отделений 17:18
Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей 17:08
В Минобрнауки допустили возможность появления в вузах электронных дипломов 17:07
В России учреждена премия правительства имени Петра Великого 17:01
"Лицо с рогами" старше 7000 лет раскопали в Польше 16:59
ФАС хочет запретить Apple отклонять приложения в магазине App Store 16:57
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией 16:46
Испытания в Беларуси российской вакцины от COVID-19 могут начать в сентябре 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 20:48
Рубрика: Власть

Володин посетил строящийся реабилитационный центр в Смоленской области

Текст: Галина Мисливская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает, что новый реабилитационный центр в Смоленской области будет доступен жителям региона со скромными доходами, они смогут поправить здоровье после ранее перенесенных заболеваний, в том числе - коронавируса.
Фото: duma.gov.ru Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru
Фото: iStock
В Чебоксарах врачи вернули зрение абсолютно слепой девочке

В пятницу Вячеслав Володин и губернатор Смоленской области Алексей Островский посетили село Дугино Сычевского района, где по инициативе главы нижней палаты строится Центр реабилитации и восстановления здоровья в рамках благотворительного проекта.

Главная задача Центра - оказание доступных и качественных реабилитационных услуг для населения. Приезжать сюда будут люди для реабилитации после ранее перенесенных заболеваний, в том числе, после коронавирусной инфекции.

"Мы рассчитываем на то, что услугами этого Центра, санатория, смогут воспользоваться жители Смоленской области - учителя, врачи, работники культуры - те, у кого заработная плата не такая большая", - приводи слова Володин пресс-служба Госдумы. Он подчеркнул, что учреждение находится ведении некоммерческой организации, которая не будет гнаться за прибылью.

"И мы исходим из того, что этот санаторий, реабилитационный центр, поможет многим жителям Смоленской области поправить здоровье и просто отдохнуть, потому что такая база должна работать на восстановление и повышение настроения, - сказал Володин. - Кстати, постковидная реабилитация тоже крайне важна. Все это как раз здесь сочетается: и природа, и само место, воздух, рядом - река Вазуза".

Собянин: Москва максимум через полгода победит коронавирус

Центр будет выполнять несколько функций - это реабилитация после заболеваний, и санаторий, и место отдыха. "И мы здесь все зонировали, в том числе, для того, чтобы друг другу никто не мешал. Если человек хочет просто приехать, воздухом подышать, на велосипеде покататься, провести несколько дней, - это одна ситуация. Если лечиться, то это другая ситуация. Здесь все это предусмотрено", - отметил Вячеслав Володин.

Центр сможет принять до 200 человек, в нем предусмотрено бальнеологическое отделение, плавательный бассейн на 3 дорожки по 25 метров, одно- и двухместные номера, столовая и спортивный зал. В ближайшее время будут построены три жилых корпуса. Уже началось возведение Ледовой арены. В середине сентября начнется строительство Культурного центра.

Ожидается, что свою работу новый центр начнет в июле следующего года.

В регионах Власть Работа власти Регионы Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Смоленская область

Главное сегодня

Путин поздравил Татарстан с юбилеем
Захарова прокомментировала санкции США против военных ученых из РФ
Михаил Буханов назначен и.о. гендиректора РУСАДА
Лукашенко назвал Путина хорошим другом
Меркель призвала не отказываться от диалога с Россией
Эксперты оценили перспективы новых политических сил
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного