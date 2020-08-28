На Тихоокеанском флоте начались учения "Океанский щит-2020"

В Беринговом море проходят военно-морские учения "Океанский щит -2020". К ним привлечены серьезные силы. В том числе, корабли Тихоокеанского флота дальней морской зоны.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Минобороны России, общее руководство действиями этими силами в ходе активной фазы учений с борта корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов" осуществлял главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

В ходе учений флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг" и атомный подводный крейсер "Омск" выполнили в акватории Берингова моря совместную ракетную стрельбу по морской цели. Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса "Вулкан", а экипаж "Омска" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит". По данным объективного контроля, обе ракеты успешно поразили мишени на дистанциях более 450 и более 320 километров соответственно. К обеспечению выполнения боевого упражнения привлекались 15 боевых кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолёты морской авиации. Всего же на этих учениях задействовано более полусотни кораблей и судов обеспечения.

Также в ходе флотских маневров "Океанский щит-2020" под руководством главкома ВМФ была проведена ракетная стрельба береговых мобильных комплексов "Бастион" по сложной мишени в акватории Анадырского залива.

Ранее комплексы, доставленные на Чукотку большими десантными кораблями, совершили 50-километровый марш в позиционный район по пересеченной местности на побережье Анадырского залива. "Предварительный анализ действий по плану учений показал высокое мастерство и профессионализм моряков-тихоокеанцев", - отметил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Напомним, что ранее отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота сообщил, что 24 августа корабли соединений Приморской флотилии разнородных сил ТОФ вышли из Владивостока для участия в комплексе тактических учений. В составе отряда флагман тихоокеанцев ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", корветы "Громкий" и "Совершенный", малые противолодочные корабли и суда обеспечения.

Комплекс тактических учений проводится у побережья Камчатки, на Чукотском полуострове и в акватории Охотского моря с привлечением самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ, а также частей береговых войск флота.

На переходе морем отряд кораблей провёл учение по обороне от средств воздушного нападения противника. У побережья Камчатки экипажами кораблей были выполнены артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, в том числе по невидимой и ненаблюдаемой береговых целей, скрытых рельефом местности.

Особенностью этого учения стало использование для наведения корабельной артиллерии, корректировки огня и объективного контроля результатов выполнения боевого упражнения беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Экипажи больших десантных кораблей ТОФ "Николай Вилков", "Ослябя", "Пересвет" и "Адмирал Невельской" совместно с подразделениями морской пехоты провели учение по погрузке военной техники и личного состава на БДК с участка необорудованного побережья способом на упор. Погрузка морской пехоты осуществлялась в бухте Десантная Уссурийского залива. БДК приняли на борт боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А, РСЗО "Град", самоходные артиллерийские установки и около 300 морских пехотинцев.

Летчики отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на Северо-востоке России отработали мероприятия по выводу сил морской авиации из-под удара условного противника. Для угрозы нанесения противником массированного ракетно-бомбового удара по аэродрому Елизово по тревоге в воздух поднялись высотные истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38, которые сделали вылеты в районы несения дежурства. Часть самолетов в ходе учения была перебазирована на оперативные аэродромы, где летчики выполнили подготовительные мероприятия для противодействия "противнику".

В северо-западной части Берингова моря экипажи поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота, отработали взлеты и посадки на палубу самого крупного надводного корабля ТОФ - корабля измерительного комплекса "Маршал Крылов". В ходе тренировки вертолёты произвели дозаправку топливом от корабля, отработали в открытом море учебную задачу по поиску и спасению человека, плавающего в море.