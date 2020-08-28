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28.08.2020 04:43
Рубрика: Происшествия

Сбежавших из лагеря в Хабаровском крае девочек нашли живыми

Текст: Дина Непомнящая

Две девочки 12 и 13 лет, которые в ночь с 26 на 27 августа ушли из загородного детского лагеря в селе Воронежское-2 Хабаровского края, найдены живыми и здоровыми.

Из детского лагеря в Хабаровском крае ночью сбежали две девочки

"С ними работают следователи. Установлено, что в отношении несовершеннолетних преступных действий никто не совершал", - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Напомним, что сразу же после того, как из лагеря сбежали двое отдыхающих, проверку ситуации начала краевая прокуратура. Сейчас проверку проводят и следователи. Будет дана оценка действиям либо бездействию людей, которые должны были следить за детьми. По результатам всех проверок будут приняты законные меры воздействия в отношении виновных.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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