В Якутии один человек погиб и 14 пострадали в ДТП

В Якутии в пятницу один человек погиб и 14 пострадали при столкновении двух микроавтобусов на федеральной трассе "Колыма".

ДТП произошло на территории Таттинского улуса. По сообщению пресс-службы ГИБДД республики, водитель автомобиля Toyota Hiace Regius выехал на встречную полосу и совершил столкновение с микроавтобусом Toyota Hiace. В обеих машинах находились пассажиры. По предварительным данным, погибла женщина, пассажирка одного из авто, травмы различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе оба водителя.

Обстоятельства и причины аварии выясняет оперативно-следственная группа, выехавшая на месте происшествия.