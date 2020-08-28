В Якутии ограничения из-за коронавируса продлены до 19 сентября

В Якутии ограничительные меры, связанные с эпидемией COVID-19, продлены по 18 сентября включительно.

Соответствующий указ глава региона Айсен Николаев подписал по предложению главного санитарного врача республики. Комментируя продление ограничений, Николаев пояснил, что для их снятия Якутия по коэффициенту распространения коронавирусной инфекции должна соответствовать показателю 0,5. Однако в последние месяцы он колеблется в пределах от 0,9 до 1,1.

Вместе с тем глава республики отметил, что ограничений, в общем-то, осталось немного. Большая их часть была снята в течение лета по мере улучшения ситуации. Сейчас остались только те, которые связаны с деятельностью объектов культуры (кинотеатров и театров), бассейнов, а также с режимом работы людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

- Мы достаточно долго обсуждали этот вопрос с оперативным штабом. Приняли решение: если ситуация за две недели сентября будет нормальная, то уже с 15 сентября возобновят работу бассейны и кинотеатры. Ну и уже сейчас в театрах разрешим проводить репетиции, - сказал Айсен Николаев.