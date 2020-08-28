В магаданском психдиспансере произошла вспышка COVID-19

Коронавирус диагностирован 11 пациентам психоневрологического диспансера в Магадане.

Как сообщили ТАСС в минздраве области, все заболевшие госпитализированы. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, у остальных инфекция протекает в легкой и средней форме.

В общей сложности на Колыме подтверждено 1938 случаев заражения COVID-19. 1551 человек из этого числа выздоровел, 18 скончались.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, в регионе продлили режим действия ограничительных мер до 14 сентября включительно.