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28.08.2020 06:18
Рубрика: Происшествия

В Приморье в ДТП с КамАЗом погибли три человека

Текст: Анна Бондаренко

Полиция устанавливает обстоятельства страшной дорожной аварии, которая произошла в Черниговском районе Приморья, на 592 километре трассы "Уссури" Хабаровск - Владивосток, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Под Новосибирском в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

По предварительным данным, картина ДТП выглядит так: микроавтобус Toyota Town Ace двигался в сторону Владивостока. Его водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАзом.

В аварии погибли три человека, еще двоих госпитализировали в больницу с травмами. Все они находились в иномарке.

По факту аварии полиция проводит проверку, выясняются ее причины, назначен ряд исследований.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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