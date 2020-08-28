Василий Орлов: В 2020-м свыше 50 детей-сирот купят жилье на сертификаты

Минсоцзащиты Амурской области сформировало сводный список детей-сирот, которые получат сертификат на приобретение жилья.

Речь идет об абсолютно новом механизме поддержки. Приамурье стало третьим регионом России, где в дополнение к мерам, предусмотренным федеральным законодательством (предоставление помещений по спецнайму), молодым людям, рано оставшимся без попечения родителей, выдают за счет регионального бюджета сертификаты на приобретение собственного жилья.

Этот формат ввели в области с 2020 года. Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории региона утвержден губернатором Василием Орловым. Те, кто изъявил желание участвовать в проекте, могут купить "квадратные метры", а также приобрести их на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. При этом помещения сразу оформляются в собственность. В этом отличие новой нормы от варианта предоставления жилья по спецнайму, когда человек должен прожить в нем не менее пяти лет, прежде чем станет владельцем.

- Такой сертификат - хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот. На сегодняшний день очередь граждан из этой категории на предоставление жилья в регионе составляет более трех тысяч человек. На реализацию "пилотного" проекта в 2020 году мы предусмотрели финансирование в объеме 94,8 миллиона рублей. Благодаря новой мере поддержки 52 амурчанина из числа детей-сирот в этом году смогут купить жилье, изначально планировалось 50. Выдавать сертификаты должны начать в сентябре, планируем, что реализовать их получатели смогут до конца года. Кроме этого, жильем по спецнайму будут обеспечены еще 236 человек. В общей сложности в 2020 году свое жилье получат 288 сирот, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости квадратного метра в муниципальном образовании. Кроме того, амурчане могут дополнительно внести собственные средства и приобрести жилье большей площади, исходя из потребностей семьи.

С середины июня по 31 июля за получением новой меры поддержки в минсоцзащиты обратилось 110 человек. Первоочередное право - у 39 из них. Это граждане, достигшие 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. При этом обязательным условием является совместное проживание заявителя с детьми. Еще один важный критерий - наличие официальной работы в течение не менее одного года. Остальные претенденты внесены в реестр в порядке обращения.

- Сейчас, когда сформирован список получателей сертификатов, начинается сложный период - подбор жилья гражданами. Для этого в министерстве создали специальную группу в WhatsApp со всеми участниками проекта для оперативного обмена информацией и помощи в возникающих вопросах, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних регионального министерства социальной защиты Любовь Аникиенко. - Кроме того, сейчас получателям сертификатов, имеющим решение суда о предоставлении жилых помещений, необходимо успеть заключить мировое соглашение с органами местного самоуправления.

Приобретаемое жилье должно соответствовать санитарно-техническим требованиям, не быть признанным аварийным или ветхим. Поэтому в каждом органе местного самоуправления созданы межведомственные комиссии по оценке помещений, которые будут покупать сироты.

Реализовать средства сертификата амурчане могут до конца этого года. А до 1 октября заявление в минсоцзащиты должны успеть подать претенденты на получение новой меры поддержки в следующем 2021-м.