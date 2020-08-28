Василий Орлов: В 2020-м свыше 50 детей-сирот купят жилье на сертификаты

Новости

Трамп официально принял выдвижение на второй срок 05:51
Иванка Трамп призвала не судить об отце по его публикациям в Twitter 05:42
В Мельбурне три человека стали жертвами шторма 05:17
Сентябрь в Москве начнется с похолодания 05:13
Эксперт рассказал о причинах быстрой разрядки смартфонов 04:55
Сбежавших из лагеря в Хабаровском крае девочек нашли живыми 04:43
Президент Мексики с супругой зарегистрируют свои имена в качестве торговых марок 04:07
В США число жертв шторма "Лаура" возросло до шести 03:36
На юге Дальнего Востока и в Сибири пройдут сильные ливни 03:33
Ким Чен Ын посетил пострадавшую от тайфуна провинцию 03:07
В США скончался один из создателей мультсериалов про "Скуби-Ду" 02:54
Шторм "Лаура" обесточил дома тысяч жителей Арканзаса, Луизианы и Техаса 02:34
Пелоси выступила против дебатов между Трампом и Байденом 02:32
Генпрокурором Колумбии впервые стала женщина 01:57
Microsoft, Walmart и Oracle подали заявки на покупку TikTok 01:54
Во время урагана "Лаура" на химзаводе Луизианы произошла утечка хлора 01:42
За неделю 38 иностранных самолетов провели разведку у границ России 01:11
Вильфанд предупредил об аномальном тепле почти на всей территории России 00:42
Регистрация второй российской вакцины может пройти в ускоренном порядке 00:40
Военные КНР выдворили эсминец США из своих территориальных вод 00:25
По обстрелу автобуса под Харьковом задержаны 14 подозреваемых 27.08.2020
В Москве скончались 10 пациентов с коронавирусом 27.08.2020
Суд заочно арестовал женщину, трижды проголосовавшую на референдуме 27.08.2020
"Зенит" обратится в РФС по поводу судейства Васильева 27.08.2020
В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19 27.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 05:20
Рубрика: Власть

Василий Орлов: В 2020-м свыше 50 детей-сирот купят жилье на сертификаты

Текст: Инесса Доценко
Минсоцзащиты Амурской области сформировало сводный список детей-сирот, которые получат сертификат на приобретение жилья.

Речь идет об абсолютно новом механизме поддержки. Приамурье стало третьим регионом России, где в дополнение к мерам, предусмотренным федеральным законодательством (предоставление помещений по спецнайму), молодым людям, рано оставшимся без попечения родителей, выдают за счет регионального бюджета сертификаты на приобретение собственного жилья.

Фото: Правительство Амурской области
Василий Орлов: Премьер-министр высоко оценил потенциал Приамурья

Этот формат ввели в области с 2020 года. Порядок предоставления социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории региона утвержден губернатором Василием Орловым. Те, кто изъявил желание участвовать в проекте, могут купить "квадратные метры", а также приобрести их на условиях участия в долевом строительстве многоквартирных домов. При этом помещения сразу оформляются в собственность. В этом отличие новой нормы от варианта предоставления жилья по спецнайму, когда человек должен прожить в нем не менее пяти лет, прежде чем станет владельцем.

- Такой сертификат - хорошая альтернатива получения жилья для детей-сирот. На сегодняшний день очередь граждан из этой категории на предоставление жилья в регионе составляет более трех тысяч человек. На реализацию "пилотного" проекта в 2020 году мы предусмотрели финансирование в объеме 94,8 миллиона рублей. Благодаря новой мере поддержки 52 амурчанина из числа детей-сирот в этом году смогут купить жилье, изначально планировалось 50. Выдавать сертификаты должны начать в сентябре, планируем, что реализовать их получатели смогут до конца года. Кроме этого, жильем по спецнайму будут обеспечены еще 236 человек. В общей сложности в 2020 году свое жилье получат 288 сирот, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Размер социальной выплаты производится исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной средней рыночной стоимости квадратного метра в муниципальном образовании. Кроме того, амурчане могут дополнительно внести собственные средства и приобрести жилье большей площади, исходя из потребностей семьи.

С середины июня по 31 июля за получением новой меры поддержки в минсоцзащиты обратилось 110 человек. Первоочередное право - у 39 из них. Это граждане, достигшие 25 лет, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, а также ребенка-инвалида. При этом обязательным условием является совместное проживание заявителя с детьми. Еще один важный критерий - наличие официальной работы в течение не менее одного года. Остальные претенденты внесены в реестр в порядке обращения.

- Сейчас, когда сформирован список получателей сертификатов, начинается сложный период - подбор жилья гражданами. Для этого в министерстве создали специальную группу в WhatsApp со всеми участниками проекта для оперативного обмена информацией и помощи в возникающих вопросах, - рассказала начальник отдела опеки и попечительства несовершеннолетних регионального министерства социальной защиты Любовь Аникиенко. - Кроме того, сейчас получателям сертификатов, имеющим решение суда о предоставлении жилых помещений, необходимо успеть заключить мировое соглашение с органами местного самоуправления.

Приобретаемое жилье должно соответствовать санитарно-техническим требованиям, не быть признанным аварийным или ветхим. Поэтому в каждом органе местного самоуправления созданы межведомственные комиссии по оценке помещений, которые будут покупать сироты.

Реализовать средства сертификата амурчане могут до конца этого года. А до 1 октября заявление в минсоцзащиты должны успеть подать претенденты на получение новой меры поддержки в следующем 2021-м.

В регионах Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Эксперты оценили перспективы новых политических сил
Верховный суд разъяснил, как отвечают врачи в случае смерти больного