Во Владивостоке обрушился потолок в жилом доме

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме по улице Баляева, 27 во Владивостоке.

По данным муниципалитета, ЧП произошло ночью на третьем, последнем этаже дома. Сообщение об этом поступило городским службам в 02:26.

Никто не пострадал, но двое детей и трое взрослых, находившиеся в момент обрушения в квартире, размещены в пункте временного пребывания в находящемся рядом интернате №1.

Ремонт кровли в здании планировался на 2021 год.