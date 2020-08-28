Во Владивостоке обрушился потолок в жилом доме

Новости

В Москве поймать лже-врача помогли его орфографические ошибки 12:17
Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции 11:45
РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда 11:40
Индийские ученые предложили блокировать COVID-19 витамином B12 11:38
70-летний Ричард Гир сыграет в ромкоме с женой "Дэдпула" 11:31
Сергунина: Число волонтеров в столице с начала года увеличилось на 10 тысяч человек 11:25
Названа причина незапланированной посадки пассажирского Boeing в Уфе 11:12
Премьеру нового Kingsman опять перенесли из-за коронавируса 11:03
Все доставленные в РУВД Минска российские журналисты отпущены 10:56
Наталья Сергунина: Правительство Москвы выделит технологичным компаниям гранты на инновационные проекты 10:54
Борт "Уральских авиалиний" прервал взлет из-за неполадки 10:53
В Москве за две недели число новых случаев COVID-19 сократилось на 6,3% 10:47
В Беларуси призвали лишить русский язык государственного статуса 10:36
Пандемия ускорила рост выручки легальных онлайн-видеосервисов в РФ 10:23
Власти Украины приостановили все официальные контакты с Беларусью 10:22
В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей 09:58
В магаданском психдиспансере произошла вспышка COVID-19 09:36
Минтранс предложил увеличить количество пунктов пропуска для санкционных товаров 09:25
Подлодки "Ясень-М" вооружат дальнобойными ракетами "Калибр-М" 09:24
Еще 1280 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
20% заявок на стажировки комплекса соцразвития Москвы подали будущие медики 08:55
Премьер Японии уйдет в отставку по состоянию здоровья 08:46
НХЛ приостановила плей-офф из-за событий в Висконсине 08:25
Производители просят не маркировать мороженое весом до 100 граммов 08:15
Трамп сравнил себя с Авраамом Линкольном 07:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
28.08.2020 11:08
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке обрушился потолок в жилом доме

Текст: Ольга Журман
Фото: Прокуратура Приморского края Фото: Прокуратура Приморского края
Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту обрушения потолочного перекрытия в жилом доме по улице Баляева, 27 во Владивостоке.

В Новосибирске возбудили дело о гибели мужчины при обрушении крыши

По данным муниципалитета, ЧП произошло ночью на третьем, последнем этаже дома. Сообщение об этом поступило городским службам в 02:26.

Никто не пострадал, но двое детей и трое взрослых, находившиеся в момент обрушения в квартире, размещены в пункте временного пребывания в находящемся рядом интернате №1.

Ремонт кровли в здании планировался на 2021 год.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

Главное сегодня

ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным
В Госдуме предложили снизить ипотечную ставку для усыновителей
Минтранс разрабатывает поправки в федеральные авиационные правила
РЖД возобновили продажу билетов за 120 дней на некоторые поезда
Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств