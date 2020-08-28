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28.08.2020 13:01
Рубрика: Культура

"Золотая Маска" откроет региональную программу спектаклями в Благовещенске

Текст: Инга Бугулова
Первые спектакли "Золотой Маски" в регионах покажут уже совсем скоро - 1 сентября программа стартует на Дальнем Востоке. При этом театральный фестиваль впервые состоится сразу в нескольких городах Амурской области: Благовещенске, Белогорске, Тынде и Зее.
Фото: Сергей Петров/Фестиваль "Золотая Маска" Фото: Сергей Петров/Фестиваль "Золотая Маска"
Фото: Сергей Петров/Фестиваль "Золотая Маска"

Главный театральный фестиваль страны возвращается к работе после вынужденного перерыва, вызванного пандемией. Программа на Дальнем Востоке - первый гастрольный проект года, призванный помочь артистам и зрителям встать "на рельсы" прежней культурной жизни.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Откроет марафон "Пролетный гусь" Московского Художественного театра им. Чехова, продолжат - "Метод Гренхольма" (Театр Наций), "Обещание на рассвете" и "Материнское поле" (оба - Театр им. Пушкина, Москва), "Шербурские зонтики" (музыкальный театр "Карамболь", Санкт-Петербург), "Записки юного врача" (театр "Мастерская", Санкт-Петербург). Финальным аккордом станут показы спектакля "Пигмалион" столичного Театра им. Маяковского. Кроме того, "Золотая Маска" проведет обширную образовательную программу - мастер-классы, семинары и лекции.

Но это еще не все. В сентябре же фестиваль покажет спектакли в Воронеже - совместно с Международным Платоновским фестивалем искусств. В конце сентября - начале октября "Золотая Маска" пройдет в Казани на сцене Татарского театра им. Г. Камала и Казанского большого драматического театра им. В.И. Качалова. В октябре гастролей ждут зрители в Петрозаводске, Костомукше и Череповце. В ноябре "Золотая Маска" вернется в Иркутск, где в 2000 году началась региональная программа Фестиваля, а также впервые представит свои спектакли в Братске. Завершится гастрольная программа в конце ноября в Санкт-Петербурге.

По словам генерального директора Фестиваля "Золотая Маска" Марии Ревякиной, для каждого города программа составляется особо - на это влияет целый ряд факторов: от технических возможностей площадок до "насмотренности" зрителей. Конечно, советуются и с коллегами в регионах - что именно там хотели бы увидеть.

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- Мы с особой тщательностью подошли к подготовке программы и надеемся, что фестивали во всех 13 городах станут событием и найдут отклик у публики. Увидев на сцене пример настоящего, сложного, но не оставляющего равнодушным искусства, зритель будет возвращаться в театр вновь и вновь, - отмечает Мария Ревякина.

Справка "РГ"

Фестивали "Золотой Маски" в городах России проводятся с 2000 года. В афише - спектакли номинанты и лауреаты Премии, постановки, заслужившие высокую оценку экспертов и широкой публики, прославленные театры. За 20 лет состоялось более 130 проектов в 46 городах от Архангельска до Южно-Сахалинска.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск Фестиваль "Золотая маска" Гид-парк

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