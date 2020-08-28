На улицах Иннополиса появился первый робот-курьер

В самом молодом городе России Иннополисе появился первый робот-курьер. Фотографии с новым чудом техники стали появляться в социальных сетях. В пресс-службе компании "Яндекс" корреспонденту "РГ" подтвердили, что робот действительно теперь ездит по улицам Иннополиса. Однако, чем он будет заниматься и какие функции будет выполнять, пока сказать затруднились. "Он пока осваивается в новом для себя городе, все подробности последуют позже".

Робот полностью автономен и сам планирует движение, следит за окружающей обстановкой и объезжает препятствия. Маршрут его может состоять из нескольких километров, а передвигается он исключительно по тротуарам.

Весной этого года "Яндекс - Ровер" появился на улицах Сколково и помогает администрации с доставкой документов и посылок на данной территории. Иннополис так же одна из локаций, где компания проверяет свои разработки в области беспилотного транспорта. Именно там сегодня можно увидеть такси без водителя.