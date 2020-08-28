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28.08.2020 14:10
Рубрика: Власть

Полпред Игорь Комаров похвалил Ульяновскую область за инвестиционный климат

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 27 августа провел совещание во время рабочего визита в Ульяновск. В мероприятии приняли участие руководители федеральных и региональных органов государственной власти.
Фото: Правительство Ульяновской области Фото: Правительство Ульяновской области
Фото: Правительство Ульяновской области

Ульяновский губернатор Сергей Морозов доложил полпреду о социально-экономическом развитии региона.

Также участники обсудили меры, направленные на недопущение распространения в регионе коронавирусной инфекции. Отдельно рассмотрели поддержку экономики в посткарантинный период.

Фото: Правительство Ульяновской области
Полпред Игорь Комаров в Ульяновске прогулялся по индустриальному парку

"Инвестиционная привлекательность - сильная сторона Ульяновской области. Сегодня были в портовой особой экономической зоне, это, действительно, уникальная площадка, здесь открываются новые производства, что дает рабочие места, спрос на которые есть. Хорошая возможность для бизнеса, особенно экспортоориентированного, для тех, кто хочет организовывать производство в ПФО", - отметил Игорь Комаров.

Он также добавил, что компании, производящие композитные материалы, узлы, детали для самолетов имеют перспективы и будут поддерживаться государством. "Уверен, у предприятия "АэроКомпозит-Ульяновск" большое будущее", - отметил полпред.

"Несмотря на все сложности в этом году, мы не останавливаемся и продолжаем работу по привлечению инвестиций. Так, по самым последним данным, в Ульяновской области рост объема инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2020 года составил 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам работы во втором квартале принято решение о создании на территории Ульяновской области семи новых предприятий, подписаны соответствующие инвестиционные соглашения. Общий объем вложений по этим проектам превысит 1 млрд рублей. По результатам реализации планируется создание более 500 новых рабочих мест для жителей региона", - сообщил Сергей Морозов.

Фото: Пресс-служба правительства Ульяновской области
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С начала пандемии наряду с федеральными мерами в Ульяновской области принят ряд важных решений, направленных на поддержку жителей региона. Так, для оказания помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, реализован социальный указ. Благодаря региональному законодательству дополнительную поддержку смогли получить свыше 19 тысяч родителей с детьми в возрасте от трех до семи лет, которые подали заявления на единовременную выплату из именного капитала "Семья", и более 400 - с детьми в возрасте от 8 до 16 лет. Кроме того, помощь получило и старшее поколение. Для жителей региона старше 65 лет, у кого есть хронические заболевания, введена компенсационная выплата на приобретение лекарственных препаратов. Подобную социальную помощь получили порядка 300 граждан.

"К сожалению, в связи с пандемией фиксируем сокращение объёмов производства в ключевых отраслях экономики Ульяновской области. В настоящее время основную долю в региональной экономике занимают два вида деятельности: изготовление компьютеров, электронных и оптических изделий - 19% и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 16%. Предприятия, формирующие объемы производства в этих видах деятельности, находились в вынужденном простое, сказалось и то, что границы были закрыты, а значит, продукция не отгружалась и компании работали "на склад". Но сегодня мы отмечаем положительную динамику и завершить 2020 год планируем с индексом промышленного производства на уровне 100%", - сказал председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин.

Фото: Фонд "Ульяновск - культурная столица"
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Также он подчеркнул, что в целом бизнес-активность не снизилась и Ульяновская область находится среди регионов, где произошло минимальное снижение числа субъектов бизнеса во время пандемии. Этому способствовало в том числе введение комплекса мер поддержки, инициированного губернатором. В частности, для малого и среднего бизнеса сформированы и реализуются четыре пакета мер поддержки, среди них: снижение стоимости патента до одного рубля, компенсация затрат на ЖКХ и аренду, льготы по налогам для IT-отрасли и поддержка сферы рекламы, а также налоговые и арендные каникулы, рассрочки по кредитам и рефинансирование, специальные льготные займы. Экстренные меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие, были полностью синхронизированы с решениями, принимаемыми правительством России.

В настоящее время в Ульяновской области разработан план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в период пандемии, реализация которых позволит в течение одного - полутора лет стабилизировать экономическую ситуацию в регионе.

По итогам совещания приняты конкретные предложения, которые позволят в значительной степени продвинуть решение вопросов перспективного социально-экономического развития Ульяновской области.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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