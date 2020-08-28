Путин поздравил Татарстан с юбилеем

Ситуация в Татарстане выгодно отличается от других регионов, заявил президент Владимир Путин на встрече в режиме видеоконференции с главой республики Рустамом Миннихановым. Глава государства поздравил Татарстан со 100-летним юбилеем.

"Татарстан традиционно - благодаря усилиям татарстанцев прежде всего, вашим усилиям, всей вашей команды - в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей", - констатировал Владимир Путин. Продолжается естественный прирост населения, хоть и небольшой, что говорит о целом комплексе мер, принимаемых в республике по поддержанию уровня жизни людей, сказал он.

Основное внимание сосредоточено на восстановлении экономики. Ключевая задача - обеспечение занятости, сообщил глава Татарстана и рассказал о мерах по стабилизации ситуации на рынке труда. "Мы ожидаем, что безработица начнет снижаться с сентября, и по итогам года мы ее должны сократить в два раза", - заверил он. Региональный лидер также попросил продлить меры поддержки строительной отрасли.

Еще Минниханов посетовал, что из-за ухудшения экономической ситуации в этом году доходов в бюджет республики стало меньше. В мае по первому траншу была оказана финансовая поддержка. Но в выделении финансовой помощи по второму траншу отказано, сообщил он. "Мы со своей стороны провели все оптимизационные меры, но без федеральной поддержки нам будет очень сложно", - заявил глава Татарстана и попросил помочь. Татарстан не обижен финансовой поддержкой, но если нужно обратить на какие-то конкретные вопросы внимание, то президент дал понять, что готов это обсудить.

В условиях непростой санитарно-эпидемиологической ситуации республика организованно провела общероссийское голосование по поправкам к Конституцию. Скоро в Татарстане выборы, в том числе главы республики, депутатов Госдумы и регионального Госсовета. Республиканский ЦИК к их проведению готов, заверил Минниханов.

Глава государства отметил, что по уровню заболеваемости коронавирусом Татарстан - на 82 месте в стране. "Это хороший показатель", - оценил он и назвал меры, предпринимаемые в республике, адекватными ситуации. Минниханов сообщил, что Татарстан перешел на третий этап снятия ограничений: работают кинотеатры, концертные залы, театры. Открыт новый корпус клинической инфекционной больницы - построен, оборудован и сдан за 100 дней. Его мощность - 232 койки с возможностью расширения до 504.

Еще Владимир Путин заметил, что 80 процентов предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, требуют особого внимания - многие продолжают сброс неочищенных или плохо очищенных вод. Это требует значительных инвестиций, но тему нужно проработать с федеральными органами власти, считает он. "Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", - заверил глава государства. Минниханов сообщил, что созданы специальные республиканские структуры и наводится порядок. "Мы же республика очень техногенная, промышленная, поэтому для нас очень важно, чтобы среда обитания, качество воды были на высоком уровне. Я принимаю это замечание, и в этом направлении будем усиленно работать", - пообещал он.

В целом президент назвал ситуацию в республике выгодно отличающейся от многих других регионов и пожелал Минниханову и всем татарстанцам успехов. Путин также поздравил жителей со 100-летним юбилеем Татарстана.