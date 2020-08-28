Саровские ученые презентовали аппарат для борьбы с COVID-19

На Международном форуме "Армия-2020" представили разработку саровских ученых - аппарат, увеличивающий выживаемость больных с COVID-19. Об этом в своем Instagram рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Медицинский аппарат "Тианокс" был создан Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. По словам Евгения Люлина, он применяется для терапии патологий кровообращений, инсультов, инфарктов, легочных и других заболеваний. Наиболее востребован он должен быть в блоках интенсивной терапии кардиологических и перинатальных центров.

РФЯЦ-ВНИИЭФ выпустил опытную партию аппаратов "Тианокс". Сейчас он испытывается при лечении пациентов с коронавирусом. У тяжелобольных людей, подключенных к ИВЛ, после использования данного аппарата, выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76. Разработка уже прошла клинические испытания в ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" в Санкт-Петербурге.