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28.08.2020 09:01
Рубрика: Общество

Саровские ученые презентовали аппарат для борьбы с COVID-19

Текст: Мария Волкова

На Международном форуме "Армия-2020" представили разработку саровских ученых - аппарат, увеличивающий выживаемость больных с COVID-19. Об этом в своем Instagram рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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Медицинский аппарат "Тианокс" был создан Российском федеральном ядерном центре - Всероссийском НИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в Сарове. По словам Евгения Люлина, он применяется для терапии патологий кровообращений, инсультов, инфарктов, легочных и других заболеваний. Наиболее востребован он должен быть в блоках интенсивной терапии кардиологических и перинатальных центров.

РФЯЦ-ВНИИЭФ выпустил опытную партию аппаратов "Тианокс". Сейчас он испытывается при лечении пациентов с коронавирусом. У тяжелобольных людей, подключенных к ИВЛ, после использования данного аппарата, выживаемость увеличивалась с 15-16 процентов до 75-76. Разработка уже прошла клинические испытания в ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" в Санкт-Петербурге.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Пандемия коронавируса COVID-19 ФОРУМ "АРМИЯ - 2020"

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