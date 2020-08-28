СЭГЗ вручили благодарность от главнокомандующего ВМФ России

Представители Тихоокеанского высшего военно-морского училища вручили генеральному директору Сарапульского электрогенераторного завода в Удмуртии Алексею Беляеву благодарность от главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова. Передача грамоты состоялась во время международного военно-технического форума "Армия-2020", который с 23 по 29 августа проходит в подмосковной Кубинке.

- Командование военно-морского флота выражает вам и всему коллективу "Сарапульский электрогенераторный завод" благодарность за оказание практической помощи в развитии и совершенствовании учебно-материальной базы Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (Владивосток), - написано в благодарности.

Сотрудничество СЭГЗ с Тихоокеанским высшим военно-морским училищем началось три года назад на "Армии-2017". Так получилось, что их экспозиции оказались рядом и начальник кафедры электронного оборудования морской авиации ВМФ России Андрей Сучков, увидев макеты генераторов, обратился с просьбой к тогда еще генеральному директору предприятия Сергею Мусинову, сказав, что курсантам было бы гораздо интереснее изучать те или иные детали не по картинкам, а на реальном примере. После этой встречи СЭГЗ безвозмездно передал училищу несколько экспонатов генераторов с воздушным и жидкостным охлаждением.

- В прошлом году на форуме начальник училища приходил на стенд СЭГЗ и лично поблагодарил бывшего генерального директора Сергея Мусинова и нынешнего генерального директора Алексея Беляева. На этой встрече было сказано, что завод и дальше будем нам помогать. В этом году к нам пришло светотехническое оборудование и мы сделали новые учебные стенды. Самый большой отзыв, конечно, от курсантов. Теперь на занятиях они воочию видят, как устроено изделие. Для учебного процесса и понимания принципов работы - это самое главное, - рассказал "РГ" начальник кафедры электронного оборудования морской авиации ВМФ России Тихоокеанского высшего военно-морского училища Андрей Сучков.

Генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев сообщил, что предприятие в дальнейшем продолжит сотрудничество с учебным заведением.

- СЭГЗ производит системы электропитания и бортового освещения для отечественной боевой авиации, в том числе и той, которая служит на флоте. Надеюсь, что экспонаты, изготовленные на нашем заводе, помогут преподавателям училища готовить профессиональных офицеров для ВМФ, - прокомментировал Беляев.

Справка "РГ":

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.