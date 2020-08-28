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28.08.2020 14:23
Рубрика: Общество

В Чебоксарах врачи вернули зрение абсолютно слепой девочке

Текст: Олег Корякин

В столице Чувашии врачи провели уникальную операцию шестилетней незрячей девочке из Марий Эл. Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической офтальмологической больницы Минздрава ЧР, у пациентки была тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия (близорукость) высокой степени -18 и полная слепота.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Оперировал ребенка главврач больницы Дмитрий Арутюнов. Мастерство офтальмолога и передовые медицинские технологии позволили совершить почти невозможное.

"Уже на первые сутки после операции девочка может видеть. Случай неординарно сложный. Выписана через пять дней после операции. Планируется динамическое наблюдение",- рассказал Дмитрий Арутюнов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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