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28.08.2020 21:06
Рубрика: Власть

"Выращивание" бизнеса - приоритетная задача "Жигулевской долины"

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Технопарк "Жигулевская долина" - один из самых эффективных и быстроразвивающихся игроков инновационного кластера. В V Национальном рейтинге технопарков страны он занимает третью строчку.
Фото: Технопарк "Жигулевская долина" Фото: Технопарк "Жигулевская долина"
Фото: Технопарк "Жигулевская долина"

На сегодня в технопарке "Жигулевская долина" инвесторы реализуют инвестиционные проекты по пяти направлениям: информационные технологии, транспорт и космические технологии, химия, энергоэффективность, а также биотехнологии и медицина.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
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Помимо предоставления современных оборудованных помещений для бизнеса, технопарк оказывает поддержку компаниям-резидентам на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Бизнес-инкубатор технопарка помогает стартап-командам с проектами на начальной стадии сформировать те компетенции, которые необходимы для коммерциализации проекта.

- Технопарк "Жигулевская долина" - уникальное место на карте Самарской области, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Высокая оценка Ассоциации кластеров и технопарков лишний раз подтверждает тот факт, что правительством региона и управляющей компанией технопарка выбрана правильная стратегия развития учреждения. Сегодня технопарк является центром притяжения высокотехнологичных компаний - "Жигулевская долина" насчитывает более 250 резидентов, у которых работает более 2400 сотрудников.

Напомним также, "Жигулёвская долина" является региональным оператором Фондов "Сколково" и Фонда содействия инновациям, что дает право резидентам участвовать в конкурсах и программах Фондов, получая гранты и другие меры поддержки инновационных проектов.

- "Жигулёвская долина" следует стратегии лидерства в сфере инноваций, которая была обозначена губернатором Дмитрием Азаровым, - отметил директор технопарка Александр Сергиенко. - Здесь создана современная экосистема инноватики: можно сказать, что мы "выращиваем" наших будущих резидентов и помогаем им пройти путь от идеи до эффективного производства. К услугам наших резидентов - уникальный Региональный центр инжиниринга (РЦИ), который оказывает услуги в области инжиниринга, испытаний и измерений. Центр оснащен современными высокоточными средствами измерений и испытаний и инженерным программным обеспечением. Лаборатории РЦИ аккредитованы Федеральной службой по аккредитации и сертифицированы Центром сертификации и стандартизации "Сколково".

Кроме того, на резервном участке "Жигулёвская долина-2" площадью 5,3 гектара будут возведены производственные корпуса для размещения промышленных объектов. Финансирование строительства идет за счет средств инициаторов проектов. Инвестиции на создание объектов инженерной инфраструктуры предусмотрены областным бюджетом с возможным софинансированием из средств НО "Фонд развития моногородов".

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

- Широкий выбор инвестиционных площадок в Самарской области позволяет удовлетворить потребности любого инвестора, заходящего на территорию региона. При этом акцент сделан на выстраивание прямого и открытого диалога с бизнесом. Для того, чтобы подобрать максимально выгодные условия для каждого, в области действуют специальные институты развития. Специалисты Агентства по привлечению инвестиций оказывают всестороннюю поддержку инвесторам не только по подбору площадки для реализации проекта и его выхода на финальную стадию, но и в процессе развития проекта.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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