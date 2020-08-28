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28.08.2020 11:35
Рубрика: Власть

Андрей Травников поговорил с депутатами-однопартийцами о будущем Новосибирска

Текст: Михаил Сергеев (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Травников провел рабочую встречу с депутатами Законодательного Собрания Новосибирской области и Совета депутатов города Новосибирска, посвященную вопросам развития областного центра.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Во встрече приняли участие депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой России Александр Карелин, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий.

Фото: Татьяна Кравченко
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Андрей Травников подчеркнул: губернатор и депутаты слышат запросы горожан и продолжат решать задачи развития города вместе, единой командой. В арсенале команды губернатора - полномочия региональных органов власти, возможности продвижения проектов по развитию Новосибирска на федеральном уровне, региональное законотворчество, инициативы депутатов и общественников, поддержка сторонников.

- Все это нужно поставить на службу во благо жителей Новосибирска, - отметил глава региона.

Губернатор пояснил, что формат такой встречи - не новый, но в таком представительном масштабе мероприятие проходит впервые.

- Напомню об одной из подобных встреч двухлетней давности, которая дала результат. Благодаря ей были запущены две региональные программы, которые сегодня успешно реализуются. Одна - строительство ФАПов на сельских территориях - гармонично вошла в национальный проект "Здравоохранение". Вторая - "Территория детства" - эффективно дополняет реализацию нацпроектов, она активно поддерживается жителями и имеет хороший отклик. Один из акцентов, который мы сформулировали в качестве приоритета нашего развития в стратегии "Сибирское лидерство", делается на развитие Новосибирска - крупнейшего мегаполиса страны, а также всей Новосибирской агломерации, - подчеркнул Травников.

По словам главы региона, уровень благоустройства, состояние транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры Новосибирска должен соответствовать статусу столицы Сибири - так считают сами горожане.

- Современный город не может претендовать на звание "столица", если все сферы жизни города не соответствуют высочайшим стандартам. Это касается уровня комфорта городской среды, стандартов оказания медицинских услуг, современной образовательной среды, инвестиционного климата и много другого, - отметил Андрей Травников.

В свою очередь председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив напомнил, что у областных парламентариев накоплен богатый опыт работы с городскими депутатами.

Фото: Татьяна Кравченко
Андрей Травников: "Развитие территорий определяется мнением людей"

- Мы прекрасно понимаем, что Новосибирск - это локомотив развития всей экономики Новосибирской области. Должно быть взаимопонимание на всех уровнях власти - только тогда можно воплощать в жизнь такие большие проекты, как ледовый дворец, перинатальный центр, волейбольный центр, а также инициировать новые, - сказал Андрей Шимкив.

Пример успешного взаимодействия Законодательного собрания Новосибирской области и Государственной Думы привел депутат нижней палаты парламента Александр Карелин. Речь идет о решении проблемы обманутых дольщиков.

- Именно позиция региональных законодательных собраний при обсуждении этого вопроса помогла Госдуме сформулировать свою позицию и максимально учесть интересы всех сторон. Нам необходим не только обмен мнениями и письмами - итогом таких совместных консультаций должна быть выработка важных решений, - считает Александр Карелин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

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