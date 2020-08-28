Иркутские следователи раскрыли убийство 13-летней давности

В Иркутской области следователи раскрыли убийство 15-летней девушки, совершенное 13 лет назад.

По версии следствия, преступление совершили двое мужчин в марте 2007 года. Тело они спрятали. По горячим следам убийство раскрыть не удалось. Однако в 2020 году, в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи-криминалисты Главного управления СКР вновь изучили материалы уголовного дела и сформировали тактику расследования.

Как отмечают в пресс-службе регионального СУ СКР, по этому плану удалось установить личности двоих подозреваемых, один из них - адвокат Балаганского филиала Иркутской областной коллегии.

Мужчины были задержаны. Дома и на работе у них прошли обыски, сотрудники СК изъяли предметы и документы, имеющие значения для уголовного дела. С помощью современных тест-систем удалось обнаружить следы биологического происхождения, которые направили на экспертизу. Также экспертам удалось восстановить данные с телефонов, которые могут помочь в расследовании. Сейчас подозреваемые заключены под стражу.