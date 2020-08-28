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28.08.2020 13:38
Рубрика: Власть

Красноярский край переходит к третьему этапу ослабления ограничений

На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 28 августа к третьему этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 28 августа к третьему этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.Без ограничения числа посетителей и занимаемой площади возобновится работа торговых центров, объектов розничной торговли, кафе и ресторанов. Для организаций общественного питания будет действовать отдельное правило − расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, либо между столами должны быть установлены перегородки.

Красноярский край переходит ко второму этапу ослабления ограничений

Начнут работу досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры с условием, что на одного человека, включая работников, будет приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Возобновится работа театров, кинотеатров и концертных организаций, однако залы будут заполняться не больше чем наполовину. Также с 28 августа начнут работать выставки, возобновятся публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше двухсот человек (с учетом журналистов, персонала и других сотрудников).

Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше чем на четверть.

При этом до 2 октября продлен запрет работы ночных клубов.

"Я бы хотел подчеркнуть, что Красноярский край, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, в числе первых среди регионов СФО получил право перейти на третий этап", − отметил глава региона, комментируя подписанный указ.

Добавим, что в крае по-прежнему будет действовать указ губернатора, предусматривающий ношение масок, а также соблюдение дистанции между людьми в общественных местах.

"Несмотря на то, что показатели заболеваемости в крае пошли на спад, риск возврата к прежней сложной ситуации сохраняется. Именно поэтому ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока остается угроза жизни и здоровью населения, − отметил Александр Усс. − Я прошу всех жителей края не расслабляться. Инфекция все равно рядом с нами. Только от нас зависит, будет ли всплеск заболевания после перехода к третьему этапу. Носите маски, соблюдайте дистанцию в магазинах и других общественных местах, используйте санитайзеры. Не ходите на работу, если чувствуете недомогание, а при первых симптомах болезни обращайтесь к врачам. Совместными усилиями мы сможем пройти этот сложный этап".

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