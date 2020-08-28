Красноярский край переходит к третьему этапу ослабления ограничений

На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 28 августа к третьему этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.

На основании рекомендаций Роспотребнадзора губернатор Красноярского края Александр Усс принял решение о переходе региона с 28 августа к третьему этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.Без ограничения числа посетителей и занимаемой площади возобновится работа торговых центров, объектов розничной торговли, кафе и ресторанов. Для организаций общественного питания будет действовать отдельное правило − расстояние между столами должно быть не менее 1,5 метров, либо между столами должны быть установлены перегородки.

Начнут работу досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры с условием, что на одного человека, включая работников, будет приходиться не менее четырех квадратных метров площади.

Возобновится работа театров, кинотеатров и концертных организаций, однако залы будут заполняться не больше чем наполовину. Также с 28 августа начнут работать выставки, возобновятся публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия. Присутствовать на них смогут не больше двухсот человек (с учетом журналистов, персонала и других сотрудников).

Кроме этого, на всех спортивных мероприятиях смогут присутствовать зрители. Однако трибуны будут заполнять не больше чем на четверть.

При этом до 2 октября продлен запрет работы ночных клубов.

"Я бы хотел подчеркнуть, что Красноярский край, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись, в числе первых среди регионов СФО получил право перейти на третий этап", − отметил глава региона, комментируя подписанный указ.

Добавим, что в крае по-прежнему будет действовать указ губернатора, предусматривающий ношение масок, а также соблюдение дистанции между людьми в общественных местах.

"Несмотря на то, что показатели заболеваемости в крае пошли на спад, риск возврата к прежней сложной ситуации сохраняется. Именно поэтому ряд ограничений продолжит действовать до тех пор, пока остается угроза жизни и здоровью населения, − отметил Александр Усс. − Я прошу всех жителей края не расслабляться. Инфекция все равно рядом с нами. Только от нас зависит, будет ли всплеск заболевания после перехода к третьему этапу. Носите маски, соблюдайте дистанцию в магазинах и других общественных местах, используйте санитайзеры. Не ходите на работу, если чувствуете недомогание, а при первых симптомах болезни обращайтесь к врачам. Совместными усилиями мы сможем пройти этот сложный этап".