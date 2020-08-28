Лучшим в своей профессии стал веб-разработчик из Томска

По итогам Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучший разработчик веб и мультимедийных приложений" победил специалист из Томска, где проходил финал, сообщили в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, конкурс проводится ежегодно, начиная с 2012 года, по пяти номинациям, включает проверку теоретических знаний участников и выполнение практических заданий. В числе организаторов - Минтруд совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов. За всё время в нем приняли участие более 15 тысяч представителей разных профессий, 135 человек стали победителями и призерами.

Впервые на конкурсе была представлена номинация "Лучший разработчик веб и мультимедийных приложений", а также был выбран дистанционный формат для его проведения", - подчеркнула заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова

Победители федерального этапа конкурса получают материальное вознаграждение: за первое место - 300 тысяч рублей, за второе и третье - 200 и 100 тысяч рублей соответственно.

Следующий федеральный этап конкурса в номинации "Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике" пройдет 14-18 сентября в Ессентуках.