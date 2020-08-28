На федеральной трассе "Байкал" открыли обход "Тещиного языка"

В Иркутской области сегодня было открыто движение на новом участке автодороги Р-258 "Байкал" в обход горного серпантина, известного среди водителей как "Тещин язык". В торжественной церемонии приняли участие глава региона Игорь Кобзев, начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет, депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен, председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и генеральный директор АО "Труд" Сергей Томшин. Первыми по новому асфальту проехали самосвалы подрядных организаций и транзитные дальнобойщики.

- Одна из стратегических задач правительства Иркутской области - приведение в нормативное состояние дорог на территории региона. Этот участок - первый шаг в повышении безопасности движения и качества автодорог. В сентябре в Иркутскую область планируется визит заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина, после чего будет определена стратегия развития автодорожного строительства Приангарья на ближайшие 5 лет, - отметил глава региона Игорь Кобзев.

- Протяженность обхода опасного горного серпантина - 9,7 километра. Он сократит путь от Иркутска до Слюдянки на три километра. Новый участок соответствует параметрам второй технической категории. Ширина проезжей части - 7,5 метров. С его открытием пропускная способность увеличивается с шести до 14 тысяч машин в сутки, тем самым дорожники ликвидировали одно из самых узких мест на трассе, - сообщил начальник ФКУ Упрдор "Прибайкалье" Николай Рейнет.

- Дорожники фактически проложили в горах новую трассу, для этого был проведен целый комплекс буровзрывных работ. Глубина выемки грунта на участке с 47 по 55 километр достигала сорока метров, а высота насыпей - 20 метров. Отсыпано более двух миллионов кубометров земляного полотна. Чтобы обеспечить его устойчивость, проектировщики предусмотрели устройство подпорных стенок из коробчатых габионов. Длина такой стенки - 250 метров, - отметил генеральный директор АО "Труд" Сергей Томшин.

- Дорога на Байкал - местная достопримечательность. Трасса от тридцатого до сотого километра проходит по горной местности. Перепад высот составляет до пятисот метров. Дорога строилась в сложные 40-е годы прошлого века. Она известна множеством крутых поворотов, затяжных подъемов и спусков. Сегодня построенный по всем стандартам безопасности участок дороги открыт для движения автотранспорта. Хочу поблагодарить строителей за их самоотверженный труд, который позволил завершить такой грандиозный объект качественно и в срок - сказал депутат Государственной думы от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен.

Следующим проектом Росавтодора на трассе Р-258 станет ликвидация еще одного опасного извилистого участка - в обход поселков Чистые Ключи и Моты до объезда города Иркутска. После этого планируется приступить к реконструкции Култукского серпантина.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Труд"