На реконструкцию дорог Новосибирск дополнительно получил 360 миллионов рублей

На ремонт и реконструкцию новосибирских дорог дополнительно направят около 360 миллионов рублей. В частности, из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) выделено 159 миллионов рублей. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, на федеральном уроне принято решение выделить городу еще 200 миллионов рублей на эти цели.

Таким образом усилят финансирование работ, которые уже ведутся на объектах. Это позволит перейти к следующему этапу выполнения мероприятий программы, запланированных на 2021 год.

Всего, как сообщил мэр Анатолий Локоть, в 2020 году на ремонт и реконструкцию 43 километров городских дорог выделят около 1,7 миллиардов рублей - это средства консолидированного бюджета. В прошлом году по нацпроекту БКАД город получил 1,015 миллиарда рублей, на которые было отремонтировано 20 километров дорог.

- В этом году мы работали на опережение и максимально учли эти объемы в муниципальных контрактах, а также провели дополнительные аукционы в июле. Деньги направим на объекты, работы на которых уже ведутся в этом году. Это три выезда из города и два объекта капремонта. Так, не останавливая начатую реконструкцию, мы перейдем к следующим этапам работ, которые планировали начинать в 2021 году. Эти средства позволят нам уже в этом году начать земляные работы, вынос водопроводов и устройство ливневой канализации. А в следующем сезоне приступим непосредственно к дорожному ремонту, - прокомментировал глава города.

По данным пресс-центра мэрии, более 35 миллионов рублей будут добавлены на реконструкцию улиц Большой и 2-й Станционной, около 27 миллионов - на улицу Кедровая, 35 миллионов рублей направят на ремонт Гусинобродского шоссе. Около 18 миллионов рублей требуется, чтобы завершить дорожные работы и установку приборов фото- и видеофиксации на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей. Более 40 миллионов рублей - на завершение работ на улице Владимировской.

По словам мэра Анатолия Локтя, часть средств - свыше 50 миллионов рублей - будет направлена на дополнительные работы по ремонту проезжей части на Бердском шоссе, еще 30 миллионов рублей - на ремонт улицы Большевистской.