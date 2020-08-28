На реконструкцию дорог Новосибирск дополнительно получил 360 миллионов рублей

Таким образом усилят финансирование работ, которые уже ведутся на объектах. Это позволит перейти к следующему этапу выполнения мероприятий программы, запланированных на 2021 год.
Всего, как сообщил мэр Анатолий Локоть, в 2020 году на ремонт и реконструкцию 43 километров городских дорог выделят около 1,7 миллиардов рублей - это средства консолидированного бюджета. В прошлом году по нацпроекту БКАД город получил 1,015 миллиарда рублей, на которые было отремонтировано 20 километров дорог.
- В этом году мы работали на опережение и максимально учли эти объемы в муниципальных контрактах, а также провели дополнительные аукционы в июле. Деньги направим на объекты, работы на которых уже ведутся в этом году. Это три выезда из города и два объекта капремонта. Так, не останавливая начатую реконструкцию, мы перейдем к следующим этапам работ, которые планировали начинать в 2021 году. Эти средства позволят нам уже в этом году начать земляные работы, вынос водопроводов и устройство ливневой канализации. А в следующем сезоне приступим непосредственно к дорожному ремонту, - прокомментировал глава города.
По данным пресс-центра мэрии, более 35 миллионов рублей будут добавлены на реконструкцию улиц Большой и 2-й Станционной, около 27 миллионов - на улицу Кедровая, 35 миллионов рублей направят на ремонт Гусинобродского шоссе. Около 18 миллионов рублей требуется, чтобы завершить дорожные работы и установку приборов фото- и видеофиксации на перекрестке Бердского шоссе и проспекта Строителей. Более 40 миллионов рублей - на завершение работ на улице Владимировской.
По словам мэра Анатолия Локтя, часть средств - свыше 50 миллионов рублей - будет направлена на дополнительные работы по ремонту проезжей части на Бердском шоссе, еще 30 миллионов рублей - на ремонт улицы Большевистской.