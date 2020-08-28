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28.08.2020 16:20
Рубрика: Общество

Сибирские археологи выяснили, как древние люди создавали украшения

Текст: Екатерина Дементьева
Археологи Сибирского федерального университета и Новосибирского национального исследовательского государственного университета изучили находки с палеолитической стоянки Усть-Кова в Кежемском районе Красноярского края.
Фото: iStock
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Это самая северная стоянка древних людей в регионе. Возраст объекта - около 24 тысяч лет. Он известен с 1937 года. В разные годы там проводились археологические раскопки. Здесь были найдены разнообразные украшения, пуговицы, орудия труда и охоты. А кроме того - более молодые свидетельства мезолита и неолита и шаманский могильник железного века.

Самые удивительные находки были сделаны в 1970-1980-е годы. В геологическом слое, датированном 24-18 тысячелетиями, археологи обнаружили несколько миниатюрных статуэток, изображавших мамонта и (предположительно) тюленя.

Сибирские ученые с помощью специальной программы восстановили технологии, с помощью которых мастера эпохи палеолита изготавливали из кости мамонта фигурки, украшения, детали одежды, сообщает пресс-служба СФУ.

Выяснилось, что более 20 тысяч лет назад люди уже использовали каменные сверла, резцы, планировочные ножи и природные красители. Так, вырезая из кости фигурку мамонта древний скульптор сначала отметил голову и ноги с помощью разметочного ножа, затем снял излишки кости резцом, обозначил глаза и нанес рисунок шерсти.

В качестве красителей древние мастера использовали охру для придания красных оттенков, марганец и магний для окрашивания в бордовый цвет, а для получения синего пигмента применяли сок растений (например, полыни и осоки). Технологию изготовления красок изучают с помощью спектрального анализа на базе ФИЦ КНЦ СО РАН в Красноярске.

Фото: GettyImages
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Исследователи уверены, что приемы обработки мамонтовой кости, которые использовали жители Усть-Ковы, аналогичны тем, что применялись при создании артефактов со стоянки Мальта в Иркутской области на реке Белой. Как предполагают исследователи, это доказывает, что люди палеолита, населявшие Сибирь, уже наладили речное сообщение, поддерживали культурные связи между племенами.

Как отмечается в сообщении, эти исследования помогут уточнить происхождение и эволюцию древних технологий, связанных с производством культовых и бытовых предметов в Северной Евразии, а также выяснить, с кем поддерживали контакты первые жители Сибири.

Следующим объектом исследования станут наскальные изображения периода неолита, бронзового и железного веков в Мотыгинском районе Красноярского края, в Хакасии и Тыве. Археологи планируют подробно изучить составы красок, использовавшихся для наскальной живописи.

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