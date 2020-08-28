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28.08.2020 13:10
Рубрика: Власть

В День окончания Второй мировой войны в Новосибирской области пройдут акции

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
День окончания Второй мировой войны Новосибирская область отметит вместе со всей страной - 2-3 сентября. В эти дни в регионе пройдут различные акции.
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области
Фото: Пресс-служба правительства Новосибирской области

О подготовке к мероприятиям, которые состоятся под контролем правительства Новосибирской области, шла речь на заседании региональной дирекции Года памяти и славы. Встречу в режиме видеоконференцсвязи с руководителями муниципальных образований провел заместитель губернатора Сергей Нелюбов.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- На следующей неделе наша страна будет отмечать День окончания Второй мировой войны. Советский Союз сыграл ключевую роль в этой Победе. 2 сентября 1945 года Япония подписала Акт о безоговорочной капитуляции, 3 сентября Советский Союз праздновал Великую Победу. В 2020 году этот день объявлен Днем воинской славы России - Днем окончания Второй мировой войны. Жители Новосибирской области смогут принять участие в целом ряде проектов, приуроченных к этой знаменательной дате, - сказал, открывая совещание, Сергей Нелюбов.

Министр образования области Сергей Федорчук сообщил, что в образовательных учреждениях 2-3 сентября состоится ряд патриотических акций и выставок, в том числе с использованием новых технологий - интерактивных и дополненной реальности.

2 сентября в рамках всероссийской акции "Уроки Второй мировой" учащиеся школ смогут посмотреть трансляции международного онлайн-урока Победы. Ссылка на трансляцию будет размещена в группе Вконтакте "Волонтеры Победы" (хештег мероприятия - #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой).

2-3 сентября пройдет Детский фестиваль моделей военной техники. На сайтах Года памяти и славы и Российского движения школьников будут выложены схемы и развертки для сборки легендарной военной техники. Фотографии готовых моделей можно выложить в сеть с хештегами дня 3 сентября: #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой.

В рамках проекта "Образовательная платформа "Великая Отечественная война" для всех желающих будет доступна интерактивная игра с технологией дополненной реальности о Великой Отечественной войне. Для игры разработано мобильное приложение, включающее масштабную библиотеку познавательного и игрового контента. Скачать и самостоятельно освоить игру можно на сайте www.великая-отечественная.рф (хештег - #урокивтороймировой #год2020 #ДВПобеда #УрокиВтороймировой).

Заместитель министра культуры области Юрий Зимняков отметил, что 2 сентября регион станет участником масштабного проекта "Великое кино Великой страны". На 52 открытых площадках в 16-ти муниципальных образованиях и трех городских округах будут демонстрироваться отечественные фильмы. Замминистра обратил внимание на соблюдение всех мер санитарной безопасности во время их просмотра (хештег акции - #год2020 #ДВПобеда).

Фото: Правительство Новосибирской области
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3 сентября в рамках всероссийской акции "Цветы Памяти" в городах Дальневосточного федерального округа пройдут военные парады в память о тех, кто сражался за мир и победил во Второй мировой войне. Новосибирцы могут спустить на воду и возложить к памятному месту боевой славы живые цветы, перевязанные красно-бело-желтой лентой, ставшей символом Дальневосточной Победы.

В этот же день состоится "Диктант Победы". Все желающие принять в нем участие должны зарегистрироваться для участия на сайте - www.диктантпобеды.рф (хештег - #диктантпобеды.рф #год2020 #ДВПобеда).

Также 3 сентября у жителей Новосибирской области появится возможность увидеть выставку дополненной реальности, на которой будут демонстрироваться образцы военной техники и вооружений времен Второй мировой. Для этого нужно скачать приложение на сайте https://www.ar75.ru/

Справка "РГ"

Указом президента РФ Владимира Путина 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В его рамках запланировано более 180 ключевых мероприятий. Основная задача - связать события прошлого с настоящим, донести ценности Победы и сохранить общую историческую память.

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