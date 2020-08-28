В Новосибирске учебный год начнется 1 сентября по новым правилам

Новосибирские школы готовы к новому учебному году. Как сообщил мэр Анатолий Локоть, традиционно переклички во всех средних общеобразовательных учреждениях пройдут 1 сентября.

Однако, учитывая эпидемиологическую обстановку, учащимся и педагогам придется соблюдать ряд правил.

- Праздничные линейки пройдут во всех школах города для учащихся первых и одиннадцатых классов. Традиция должна соблюдаться, ведь такой день бывает раз в жизни. Учебный процесс в части школ будет смешанным - один-два дня в неделю дети будут заниматься дистанционно, - сказал глава города на городском педагогическом совете, основной темой которого стала готовность школ к новому учебному году в условиях пандемии.

Мэр Анатолий Локоть отметил, что решение о проведении линеек для других классов в каждой школе будет приниматься индивидуально.

Слаженная работа педагогов, учащихся и родителей позволила закончить предыдущий год успешно, несмотря на непростую обстановку. В новом году также придется придерживаться определенных мер безопасности.

- Ограничения коснутся всех - таковы требования Роспотребнадзора. Мы не можем для каждого класса выделить отдельный кабинет. Отсюда - смешанная система преподавания, организация перемен, обеденного перерыва. Это потребует большой ответственности и дисциплины, - особо подчеркнул мэр Новосибирска, выступая перед педагогическим сообществом.

По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева, все школы обеспечены антисептическими и моющими средствами. Созданы условия для проведения "утреннего фильтра".

- Учащиеся начальных и одиннадцатых классов будут посещать образовательные учреждения. В некоторых школах вводится смешанная форма обучения с использованием дистанционных технологий. До пандемии в таком формате работали 50 учреждений города, - пояснил Рамиль Ахметгареев.

В этом году ученики с первого по четвертые классы должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. В Новосибирске это более 87 тысяч детей, что составляет 45 процентов от общего количества школьников.

Справка "РГ"

В наступающем учебном году учащихся примет новая школа № 218 в микрорайоне Родники Калининского района. Завершено строительство пристройки к зданию лицея № 130 в Советском районе. Здесь также идет строительство нового здания гимназии № 3. В микрорайонах Снегири и Европейский берег возводятся новые школы. В Центральном округе на месте старой школы № 54 появится новое современное здание. Запланированы реконструкции зданий лицея № 185 в Октябрьском районе и школы № 57 в Дзержинском районе.