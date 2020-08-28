На острове Гогланд нашли захоронение защитников Ленинграда

Военные поисковики ЗВО на острове Гогланд в акватории Финского залива обнаружили неизвестное захоронение моряков Балтийского флота. Оно относится к 1942 году.

На Гогланде военнослужащие действовали вместе с членами Поискового движения России и "Русского географического общества". Они проверили данные недавно раскрытого журнала боевых действий финского гарнизона весны 1942 года.

Была найдена площадка, на которой располагалось около 20 блиндажей. В трех финны сложили тела погибших 60 советских бойцов.

Как известно, моряки Балтийского флота высадились на остров в декабре 1941 года. Командовал десантом заместитель начальника штаба военно-морской крепости Кронштадт полковник Алексей Баринов. Краснофлотцы удерживали остров на протяжении нескольких месяцев, вели ожесточенные бои в ходе обороны Ленинграда.

В настоящее время планируют экспедицию по извлечению останков, их возможному опознанию и захоронению с воинскими почестями.