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28.08.2020 15:38
Рубрика: Экономика

Первые заявки на статус резидента в Арктике поступили из Архангельска

Текст: Светлана Ментюкова

Первые заявки от инвесторов на получение статуса резидента Арктической зоны, сразу после полуночи 28 августа, поступили из Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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"На сайте www.arctic-russia.ru зарегистрировались две компании из Архангельской области. Свои заявки на получение статуса резидента отправили компании по организации производства термодревесины и по оказанию услуг морской перевозки грузов и реконструкции склада для упаковки сборных грузов. Третья заявка, поступившая рано утром, была из Мурманской области: "Витино: морской порт и нефтебаза", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что сайт создан, чтобы максимально упростить процедуру получения статуса резидента Арктической зоны. Уточняется, что в личном кабинете у инвестора будет возможность полностью отработать заявку, правильно сформировав пакет документов, и затем без проволочек в десятидневный срок стать резидентом, получив весь набор привилегий для ведения бизнеса.

По словам врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, уже сейчас в разработке есть 25 потенциальных резидентов с общим объемом инвестиций больше 150 млрд рублей и созданием более тысячи рабочих мест.

Претендовать на статус резидента Арктической зоны могут зарегистрированные на территории Арктики юридические лица (индивидуальные предприниматели), планирующие реализацию нового инвестпроекта либо запуск нового вида экономической деятельности с капвложениями не менее 1 млн рублей. Кроме того, у компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов, организация не должна находиться в стадии банкротства, ликвидации или реорганизации.

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Также сообщается, что 28 августа было подписано соглашение о передаче функций управляющей компании АНО Архангельской области "Агентство регионального развития". Свои подписи под документом поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и врио главы региона Александр Цыбульский.

В ходе мероприятия Александр Цыбульский поднял вопрос о наделении режимом Свободной таможенной зоны порта Архангельска. Отмечается, что этот механизм предусмотрен вступившим в силу законодательством, но требует дополнительного распоряжения правительства.

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