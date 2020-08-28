Под Калининградом добыли сразу два янтарных самородка

В Калининградской области добыли сразу два уникальных янтарных самородка за одну смену. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, это второй случай в истории добывающего предприятия.

Уникальным считается янтарь весом более одного килограмма. Один из камней, найденных на днях, весит 1080 граммов, второй - 1200 граммов. Они стали десятым и одиннадцатым по счету янтарными самородками, извлеченным из недр в 2020 году.

Символично, что тяжеловесов добыли в преддверии профессионального праздника работников комбината - Дня шахтера, который отмечается 30 августа. Поэтому самородки назвали в честь двух месторождений предприятия. Камень поменьше получил имя "Пальмникенский", камень побольше - "Приморский".

Массовые находки янтарных самородков - событие из ряда вон выходящее. Впервые в российской истории добычи янтаря подобный факт зафиксировали около двух месяцев назад. Тогда коллекцию комбината пополнили сразу три тяжеловеса.

Все самородки, в том числе "Пальмникенский" и "Приморский", отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу. Камни без сколов и трещин, признанные драгоценными, остаются на хранении в Гохране. Другие находки пополняют музейную коллекцию янтарного комбината или продаются на специальных аукционах.