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28.08.2020 13:54
Рубрика: Экономика

Под Калининградом добыли сразу два янтарных самородка

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината

В Калининградской области добыли сразу два уникальных янтарных самородка за одну смену. Как сообщает пресс-служба Калининградского янтарного комбината, это второй случай в истории добывающего предприятия.

Уникальным считается янтарь весом более одного килограмма. Один из камней, найденных на днях, весит 1080 граммов, второй - 1200 граммов. Они стали десятым и одиннадцатым по счету янтарными самородками, извлеченным из недр в 2020 году.

Фото: Пресс-служба Калининградского янтарного комбината
В Калининградской области янтарный самородок назвали в честь флага РФ

Символично, что тяжеловесов добыли в преддверии профессионального праздника работников комбината - Дня шахтера, который отмечается 30 августа. Поэтому самородки назвали в честь двух месторождений предприятия. Камень поменьше получил имя "Пальмникенский", камень побольше - "Приморский".

Массовые находки янтарных самородков - событие из ряда вон выходящее. Впервые в российской истории добычи янтаря подобный факт зафиксировали около двух месяцев назад. Тогда коллекцию комбината пополнили сразу три тяжеловеса.

Все самородки, в том числе "Пальмникенский" и "Приморский", отправляются в Москву в Гохран России. Там специальная комиссия оценивает минералы и определяет их дальнейшую судьбу. Камни без сколов и трещин, признанные драгоценными, остаются на хранении в Гохране. Другие находки пополняют музейную коллекцию янтарного комбината или продаются на специальных аукционах.

В регионах Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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