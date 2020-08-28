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28.08.2020 17:52
Рубрика: Культура

Республика кошек и котов запускает в Петербурге новый большой проект-благодарность

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)

Республика котов, существующая в Петербурге, открывает выставку живописи под названием "Отдавая сердце". Приурочена она ко Дню ветеринарного работника, который отмечается в России 31 августа.

Фото: Оргкомитет Фестиваля цветов
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- 2020 год особенно ярко показал нам, как много хороших друзей окружает нас. Такой мощной поддержки мы даже не ожидали! И теперь мы хотим сказать спасибо каждому нашему другу - врачам, артистам, художникам, фотографам, музыкантам и просто любителям усатых, не забывавшим о нас в трудное время. Все наши герои будут награждены чудесным мурчанием, теплыми объятиями и почетными званиями котоспасателей, - сообщают жители Республики кошек, организаторы акции проекта "Мы говорим спасибо!" - Ветеринар - особая профессия, ведь наши любимые доктора не только ставят диагнозы животным и лечат лапы, уши и хвосты, но и помогают восстановить душевное равновесие их хозяевам. "Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач - человечество", - говорил лауреат Нобелевской премии Иван Павлов".

В экспозиции будут представлены работы большого друга котов, ветеринарного врача, хирурга, ортопеда Игоря Кочергина, который не только талантливо лечит усатых, но еще и чудесно их рисует. На вернисаж приглашены "замурчательные доктора", с которыми Республика котов дружит многие годы, не оставляющие "мурлык" без внимания и всегда готовые помочь им. Почетным гостем открытия выставки станет начальник управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев.

Также к празднику обещана премьера дайджеста, в котором собраны самые яркие личные и профессиональные впечатления докторов от работы в экстремальных условиях этой весны.

Вернисаж начинает работу 31 августа в 19:00. Республика котов, Литейный, 60. Нужно записаться по телефонам 906-53-43 и +7 (812) 275-69-84.

Фото: Пресс-служба Этнографического музея
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Выставка продлится до 9 сентября.

Факты

Котокультурный центр Северо-Запада появился в 2008 году. В городе Всеволожске на базе ветеринарной клиники "Элвет" был открыт Музей кошки, клуб по интересам и яркая достопримечательность Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Сегодня это туристический и информационный центр района. Музей и его филиалы в Петербурге участвуют в общегородских и всероссийских межмузейных программах. "Республика кошек" и "Республика котов" - это культурно-образовательная площадка, на которой проводятся акции по пристройству кошек ("уКОТовление"), уроки Школы заботливого владельца, выставки усатых, мероприятия для детей, экскурсии, концерты.

В регионах Культура Арт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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