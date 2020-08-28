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28.08.2020 19:37
Рубрика: Экономика

В Архангельской области создадут новую систему обращения с коммунальными отходами

Текст: Екатерина Петрова

В Архангельской области будет создана современная система сортировки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), а также проведена рекультивация уже существующих свалок. Об этом заявила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко во время совещания по созданию эффективной системы обращения с ТКО в регионе.

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Основной фокус внимания - на сокращении количества отходов, которые захораниваются на полигонах области. Это одна из задач, которая поставлена президентом страны в новом указе о национальных целях развития России.

"Для этого мы сделаем современную систему сортировки и утилизации, будем заниматься рекультивацией уже накопленных свалок, в том числе тех, которые возникли на землях лесного фонда, которых в достаточном количестве в Архангельской области", - сказала Абрамченко.

По ее словам, для региона запуск системы обращения с ТКО - чувствительный вопрос. Об этом говорит общественное движение, созданное в области. Это мнение подтвердил во время встречи временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский. "Для Архангельской области вопросы, связанные с экологией, носят особый характер после выражения людьми своего отношения к проекту на Шиесе, который планировался к реализации на территории нашего региона", - сказал он. По словам Цыбульского, уже есть договоренность, что никакого завоза отходов из других регионов на территорию Архангельской области проводиться не будет. "Мы сейчас будем вплотную заниматься выстраиванием современной системы обращения и утилизации ТКО", - сказал он.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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